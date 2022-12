Petroliere dirette in Russia quando inizia il price cap sulle esportazioni

Due petroliere che dovrebbero essere caricate con greggio russo sono partite per la Russia lunedì, quando è stato raggiunto un prezzo massimo per le sue esportazioni di petrolio dal blocco occidentale. Venerdì, l’Unione Europea ha accettato di limitare il prezzo del petrolio offshore russo 60 dollari al barileAveva lo scopo di limitare le entrate di Mosca e la sua capacità di finanziare la sua invasione dell’Ucraina. Il presidente russo Vladimir Putin e gli alti funzionari del Cremlino hanno ripetutamente affermato che non forniranno petrolio ai paesi che impongono limiti di prezzo. Nei commenti pubblicati su Telegram in seguito all’accordo, l’ambasciata russa negli Stati Uniti ha criticato quello che ha definito un “rimodellamento” delle politiche di libero mercato e ha ribadito che la sua domanda di petrolio sarebbe rimasta nonostante le misure. Ma mentre la Russia sta facendo progressi sulla promessa di non vendere il suo petrolio a paesi che impongono limiti di prezzo, non è stata scoraggiata dal trovare acquirenti per il suo petrolio. Il price cap del G7 consentirebbe ai paesi extra UE di continuare a importare greggio russo via mare, ma dovrebbe essere venduto al di sotto del price cap. VesselsValue, una società di intelligence commerciale che segue il commercio di petrolio russo, ha dichiarato alla CNBC che il greggio russo è stato notevolmente ridotto dalle importazioni europee invece di cercare mercati alternativi.

“Ciò dovrebbe continuare fino a dicembre, quando entreranno in vigore le sanzioni più severe”, ha affermato Peter William, responsabile del prodotto commerciale di VesselsValue. “Il potenziale della Russia come mercato alternativo per il greggio russo mentre sia l’India che la Cina aumentano le importazioni via mare dalla Russia”. READ Una misura di voto per l'aborto nel Michigan andrà agli elettori a novembre Jack Russo, amministratore delegato del petrolio e del gas globale presso ClearView Energy Partners, ha dichiarato alla CNBC che esiste una discrepanza tra la US Energy Information Administration e le previsioni sulla produzione di petrolio russa dell’OPEC. “Confrontando il 4° trimestre 2022 con il 1° trimestre 2023, l’EIA è in calo di ~1,35 milioni di barili al giorno. Le previsioni dell’OPEC sono in calo di ~0,85 milioni di barili al giorno”, ha affermato Rousseau. “L’entità del calo della produzione petrolifera russa su base trimestrale potrebbe fare la differenza tra un deficit o un surplus di scorte globali nel 1° trimestre 2023 e se l’OPEC+ ridurrà o meno i suoi obiettivi di produzione”. Marine Traffic vede due petroliere vuote dirette in Russia. Uno, Minerva Marina, è una petroliera che naviga sotto bandiera maltese.

Un altro era il Moskovsky Prospect, battente bandiera liberiana e proveniente direttamente da Bombay, in India.

I dati AIS che tracciano le spedizioni mostrano diverse petroliere nel Mar Nero, principalmente petroliere per greggio e chimichiere dalla Russia in transito e che elencano varie destinazioni tra cui India, Emirati Arabi Uniti e Cina come destinazioni, ha affermato Marine Traffic. Altoparlante. Nel frattempo, si sta accumulando un blocco delle petroliere a causa della Turchia che richiede alle petroliere di avere una prova di assicurazione per viaggiare attraverso Istanbul sullo stretto del Bosforo.

Esportazione di gasolio dalla Russia all’Europae Un piccolo tick tick tra ottobre e novembre. Il divieto delle esportazioni di diesel russo inizia il 5 febbraio 2023. “Ciò potrebbe essere dovuto a problemi di approvvigionamento e all’inizio dell’inverno europeo”, ha affermato William. “Il calo delle esportazioni è stato dovuto all’inizio del conflitto Russia-Ucraina, che ha coinciso con la transizione primaverile europea”. Secondo VesselsValue, le spedizioni di gas naturale liquefatto dagli Stati Uniti verso l’UE sono passate da un picco di 11,48 milioni di metri cubi ad aprile a 7,34 milioni a settembre 2022. “Il rallentamento della domanda statunitense dopo l’inverno potrebbe aver contribuito all’aumento delle esportazioni in aprile e ad altri paesi che hanno bisogno di accumulare scorte”, ha affermato William.