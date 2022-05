PGA Championship 2022 LIVE: classifica e ultimi aggiornamenti con Rory McIlroy nel mix mentre Tiger Woods lotta

Tiger Woods è stato uno dei primi debuttanti nel giorno di transizione a Southern Hills (Getty Images)

Segui tutta l’azione mentre Will Zalatoris si porta in vantaggio con un colpo solo nel terzo round del campionato PGA.

Il 25enne americano ha seguito un round di apertura di 66 con un punteggio di 65 venerdì mentre stava cercando di vincere il suo primo titolo importante. Sarà in coppia con Mito Pereira nel set finale, che non ha mai tagliato in un torneo importante. Dietro di loro c’è un campo affollato che include Bubba Watson, Justin Thomas e Rory McIlroy. L’irlandese del nord non è riuscito a sfruttare la sua partenza impressionante e ieri ha raccolto una sola carta su 71 e ora è a cinque colpi dal vantaggio.

Tiger Woods ha mostrato ancora una volta un coraggio straordinario per evitare un taglio dopo il Round 69, anche se le sue speranze di una vittoria importante numero 16 sono ora deluse. Ci sono molti nomi importanti che non sono riusciti a fare questa riduzione, tra cui il campione del mondo n. 1 e i maestri Scottie Scheffler, Dustin Johnson e Patrick Cantlay. “Decisamente deluso”, ha detto Scheffler. “Anch’io sono deluso. Non è mai divertente perdere dei pezzi. Voglio poter giocare il fine settimana e cercare di liberarmene il più duramente possibile. Questa settimana non l’ho fatto”.