Phil Murray parla della sospensione del film “Being Mortal”, “Ho fatto qualcosa che pensavo fosse divertente, non è stato preso”

Fox Churchlight ha dichiarato in un’e-mail il mese scorso che il film sarebbe stato interrotto a causa di un reclamo non specificato alla troupe, ma non ha confermato che Murray fosse coinvolto, la scadenza Segnalato per la prima volta Il 20 aprile.

“Avevamo un disaccordo; avevo un disaccordo con una donna con cui lavoro. Ho fatto qualcosa che pensavo fosse divertente, e non è stato preso in quel modo”, ha detto Murray. “La società e lo studio cinematografico volevano fare la cosa giusta. Quindi, volevano controllare tutto e indagare, quindi hanno interrotto la produzione. Ma ora stiamo parlando, stiamo cercando di fare pace l’uno con l’altro”.

La natura della denuncia non è stata resa pubblica, ma Murray ha detto che stava pensando molto a quello che è successo e che è stata “una vera educazione” per lui in un’intervista con la CNBC.

“Quello che ho sempre pensato fosse divertente da bambino non deve essere divertente ora. Le cose cambiano e i tempi cambiano, quindi è importante per me capirlo”, ha detto Murray. “Penso che la cosa più importante sia essere buoni con gli altri. Il tuo cervello non funziona correttamente quando non sai, ‘Beh, come posso essere… Come posso fraintendere? Come posso essere così preciso e insensibile, “Quando pensi a lungo. Pensi di essere sensibile ad alcuni dei sentimenti che c’erano. “

L’attore ha anche detto alla CNBC che spera di rettificare le sue differenze con la donna e riprendere la produzione di “Being Mortal”.

“La cosa più felice per me è stata indossare le mie scarpe ed entrambi siamo andati al lavoro e abbiamo fatto affidamento l’uno sull’altro, ed entrambi abbiamo trascorso molto tempo a sviluppare abilità”. Murray ha detto alla CNBC. “Speriamo che vada bene non solo per noi due, ma anche per i registi e lo studio cinematografico”.

Il film, con Bill Murray, Seth Rogen e KK Palmer, è diretto da Aziz Ansari ed è basato sul libro di saggistica della contea di Atul “Being Mortal: Medicine and What Matters in the End”. giornalista di Hollywood.

Ansari ha scritto la sceneggiatura e avrebbe dovuto interpretare un ruolo nel film.

Searchlight Pictures non ha risposto alle richieste di commento della CNN.