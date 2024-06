Phil Spencer su Xbox Handheld Rumors: “Poter giocare a livello locale è davvero importante” – IGN Live 2024

L’Xbox Game Show del 2024 ci ha fornito un aggiornamento sull’iterazione della nuova console sotto forma di una serie Xbox completamente digitale.

Oggi sul palco dell’IGN Live, Ryan McCaffrey di IGN ha chiesto a Spencer di rispondere alle voci secondo cui Xbox sta lavorando su una sorta di console portatile.

“Il futuro per noi nell’hardware è molto entusiasmante. Sono molto entusiasta del lavoro che il team sta facendo sui diversi fattori di forma e sui diversi modi di giocare”, ha affermato Spencer. “Oggi era tutto dedicato ai giochi… ma avremo tempo per uscire e parlare di più della piattaforma, e non vediamo l’ora di presentarvela.”

Alla domanda se la Xbox portatile virtuale sarebbe una console di gioco dedicata in cui è possibile giocare localmente (come Steam Deck o Nintendo Switch) o un dispositivo portatile basato su cloud, Spencer ha risposto: “Penso che la possibilità di giocare localmente sia davvero qualcosa di straordinario.” Importante.”

Voci su una potenziale console Xbox portatile circolano da mesi e molti si aspettano una sorta di annuncio allo show di oggi. Queste voci sono state alimentate da una serie di documenti Microsoft trapelati lo scorso autunno, che rivelavano i piani per una Xbox portatile. Tuttavia, Spencer in seguito disse che questi piani erano obsoleti.

Xbox ha accennato a un nuovo hardware nel prossimo futuro, con Microsoft che ha annunciato a febbraio una roadmap pluriennale che include una console Xbox di nuova generazione. Sebbene né Spencer né altri dirigenti di Xbox abbiano confermato l’esistenza di questa funzionalità, Spencer è arrivato al punto di dire cosa vuole da una Xbox portatile in un’intervista con Polygon a marzo.

All’epoca, Spencer elencò diverse funzionalità che avrebbero fatto sì che la console portatile “sembrasse una Xbox”, incluso l’accesso a tutti i tuoi giochi con i file di salvataggio associati: “Cosa dovremmo costruire per trovare nuovi giocatori?” “Permetterà alle persone di giocare nei momenti in cui non possono giocare”, disse all’epoca [in the past]?”

Altrove durante la nostra intervista con Spencer, ha parlato della recente chiusura di Tango Gameworks, sviluppatore di Hi-Fi Rush. Per tutto nella realtà È stato È stato annunciato oggi all’Xbox Show, dai un’occhiata al nostro riepilogo completo. E rimanete sintonizzati per altre chiacchierate esclusive con Spencer su IGN Live.

Giochi Xbox Showcase 2024 Ogni gioco sarà visibile in Xbox Showcase dal 9 giugno 2024.

Fonte miniatura: Ahmet Serdar Eser/Anadolu tramite Getty Images

Logan Plant è il gestore del database di IGN, l’editor di playlist, lo scrittore di notizie occasionale e Super Ninfriendo per la chat vocale di Nintendo. Puoi trovarlo su Twitter @LoganJPlant.