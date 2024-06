Phillies Seleziona David Dahl – Voci commerciali della MLB

I Phillies hanno annunciato oggi una serie di mosse nel roster, inserendo un esterno Brandon Marsh E un giocatore Cody Clemens Nella lista degli infortunati da 10 giorni. Marsh ha uno stiramento al tendine del ginocchio destro e Clemens ha spasmi alla parte bassa della schiena. Quest’ultimo è stato retroattivo al 31 maggio. Nelle mosse corrispondenti, scelgono di trattenere il giocatore David Dahl Ha chiamato un interno/esterno Weston Wilson. Per portare Dal al quarantesimo uomo, la curva a destra Michele Rocker È stato inserito nell’elenco degli infortunati da 60 giorni.

Marsh è stato escluso dalla partita di ieri sera per un problema al tendine del ginocchio, e l’allenatore Rob Thompson ha detto dopo la partita che il 26enne era stato considerato giorno per giorno. Sembra che il club abbia deciso di lasciare che Marsh prenda sul serio la questione per almeno dieci giorni per superare la questione, anche se potrebbe non volerci così tanto tempo sull’IL se si tratta di una situazione limite. Il club ha anche il miglior record della National League, 41-19, il che può dargli il lusso di essere prudenti. Clemens era inizialmente nella formazione di ieri sera prima di essere graffiato a causa dei crampi. Non si sa quanto sia grave il suo problema ma siederà accanto a Marsh per più di una settimana.

Sottrarre due giocatori dal roster di Philadelphia creerebbe un’opportunità per Dahl. Il trentenne ha firmato un contratto nella lega minore con i Phillies in bassa stagione, quest’anno ha lanciato per la Triple-A Lehigh Valley e finora si è dimostrato assolutamente eccellente. Ha segnato 12 fuoricampo in 166 partite e ha camminato l’11,4% delle volte. La sua linea di taglio .340/.416/.660 porta a un ridicolo 171 WRC+.

È passato molto tempo dall’ultima volta, ma Dahl, che è stato selezionato al numero 10 assoluto dalle Montagne Rocciose nel 2012, una volta era pubblicizzato come uno dei migliori prospetti in questo sport. Ha avuto un grande successo nei campionati più importanti, ottenendo un taglio di .315/.359/.500 in 63 partite da titolare e .297/.346/.521 nelle sue prime 921 apparizioni di base nella MLB dal 2016 al 2019. , Gli infortuni hanno afflitto la carriera di Dahl e per diversi anni lo hanno lasciato privo del talento dinamico che una volta sembrava.

Dahl ha subito una rottura della milza in una violenta collisione fuori campo e ha finito per dover rimuovere l’intero organo. Ha anche subito una frattura da stress alla gabbia toracica, un piede rotto, una distorsione alla caviglia, uno stiramento alla spalla, lesioni multiple alla schiena e uno stiramento al quadricipite nella sua carriera in grande campionato. È una storia di infortuni sorprendente, evidenziata da una splenectomia, qualcosa che ha chiaramente messo a dura prova il corpo di Dahl. Dal 2020 al 23, è apparso in sole 91 partite di campionato e ha segnato solo .199/.235/.303 in quel periodo. Anche la sua produzione in Triple-A è stata spesso poco brillante lungo il percorso, ma l’eccezionale produzione di Dahl nella Lehigh Valley in questa stagione segna la sua serie più forte di partite in lega minore da quella che ha portato alla sua convocazione in MLB nel 2016.

Indipendentemente dal fatto che Dahl sia riuscito o meno a trovare una seconda carriera nella sua carriera dopo numerosi disturbi fisici, il semplice fatto che sia tornato di nuovo nei campionati maggiori dopo così tante battute d’arresto è una testimonianza della sua perseveranza e passione per il gioco. Per ora, darà ai Phils un’opzione interbase per aiutare a coprire l’assenza di Marsh, ma anche l’impennata della Tripla A è davvero interessante. Se Dahl dimostrasse ancora una volta di essere una mazza di calibro di big league, sarebbe controllabile tramite arbitrato durante la stagione 2025, rendendolo un potenziale giocatore interno/panchina pluriennale per i Phils in uno scenario ideale.