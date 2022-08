Phyllis inserisce Zack Wheeler nella lista degli infortunati

Sviluppato dallo scrittore Phillies Zach Wheeler In lista infortunati da 15 giorni, retrospettivamente al 22 agosto, con tendinite all’avambraccio destro. Billy Walter Dovrebbe iniziare domani sul posto.

A parte un breve soggiorno nel roster COVID a maggio, Wheeler è rimasto nel roster attivo da quando ha firmato con il Philadelphia nella stagione 2020. Sebbene qualsiasi menzione di disagio all’avambraccio per il giocatore di bocce sia un sopracciglio alzato, i Phils non sembrano essere particolarmente preoccupato. Il capo delle operazioni di baseball Dave Dombrowski ha detto ai giornalisti che Wheeler era disposto a risolvere il problema, ma il club sperava che saltando due partenze, avrebbe potuto metterle nello specchietto retrovisore (tramite Alex Covey del Philadelphia Inquirer E il Todd Zoelecki di MLB.com).

L’anno scorso, Wheeler, secondo classificato all’NL Cy Young, è rimasto una parte fondamentale degli Junior Five in questa stagione. Con 23 partenze, possiede un’ERA 3,07 con uno strike rate del 26,7%. La produzione della curva a destra non è così alta come lo era l’anno scorso, ma si colloca tra i primi 30 lanciatori (minimo 100 colpi) nell’ERA e nel rapporto di colpi. Qualsiasi calo delle prestazioni è principalmente attribuibile a questo mese, con Wheeler che ha avuto un’ERA di 4,44 nelle ultime quattro partenze dopo aver mantenuto la soglia di 2,77 ad agosto.

Sembra probabile che Walther colmi il divario di rotazione della coppia durante il giro, con la speranza che Wheeler torni in pieno vigore per l’ultimo mese della stagione. I Phillies sono stati una delle squadre più eccitanti del baseball e stasera detengono un record di 69 a 55 in gioco. Philadelphia detiene il secondo posto nella partita Wild Card della National League, mantenendo il cuscino 3 1/2 del gioco sui Brewers (con Padres tra i due club).