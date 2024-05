Piccolo ma importante aggiornamento

La Samsung HW-Q990C è stata la migliore soundbar completa che ho testato l’anno scorso, soprattutto grazie al suo suono eccellente e al fatto che è dotata di subwoofer e altoparlanti posteriori. L’azienda non è cambiata molto per la versione del 2024, l’HW-Q990D, ma una modifica offre una funzionalità che il modello dell’anno scorso avrebbe dovuto avere: HDMI 2.1. Sono disponibili anche alcune nuove modalità audio, ma puoi trovarle su altri dispositivi audio Samsung. Il Q990D è ancora più potente che mai, ma è ancora costoso 2000 dollari. Se hai già acquistato il Q990C, l’azienda non ti ha ancora fornito un motivo per eseguire l’aggiornamento.

SAMSUNG La più grande aggiunta alla Q990D è una funzionalità che la soundbar di punta di Samsung avrebbe dovuto già avere. Positivi HDMI2.1

Configurazione surround tutto in uno

Suono eccellente e coinvolgente

Funzionalità utili contro Costoso

Non un aggiornamento enorme rispetto al modello dell’anno scorso $ 1.748 a Walmart

Cosa c’è di nuovo nel Samsung Q990D?

La più grande aggiunta al Q990D è HDMI 2.1. Samsung ha quindi rivolto la mia critica principale al Q990C, che ha debuttato l’anno scorso quando gran parte della concorrenza aveva già adottato lo standard. HDMI 2.1 offre passthrough 4K a 120 fps, che migliorerà la grafica se colleghi una PlayStation 5 o una serie Xbox

Il Q990D arriva anche con nuove modalità audio. L’ascolto privato spegne tutti i driver anteriori e utilizza solo gli altoparlanti posteriori del satellite. Si tratta fondamentalmente di una versione ampliata della modalità notturna che molte aziende offrono sulle proprie soundbar, con l’obiettivo di ridurre i bassi quando la famiglia o i coinquilini dormono. La mia casa è a pianta aperta e la mia TV si affaccia sul corridoio che conduce alle camere da letto, il che significa che qualsiasi altoparlante emetterà rumore in quella direzione. L’ascolto privato invia il suono nella direzione opposta e, anche se devi sacrificare un po’ la qualità generale, è abbastanza buono per tutte le volte in cui hai bisogno di essere un po’ più silenzioso.

C’è anche una nuova modalità Party Play che offre un suono più bilanciato tra i tweeter e gli altoparlanti posteriori per un’esperienza migliore quando ospiti un rave. Quando è attivo, otterrai l’intera gamma audio anziché solo i canali programmati appositamente per gli altoparlanti dietro di te. In realtà ho girato gli altoparlanti e li ho rivolti fuori dal soggiorno per proiettare il suono rimasterizzato in altri spazi condivisi. Ciò fa una differenza ancora maggiore per film e TV perché la musica viene effettivamente riprodotta dagli altoparlanti posteriori a livelli più bilanciati.

Queste due modalità non sono esclusive del Q990D; Anche il resto della gamma della serie Q 2024 potrà utilizzarlo. Questa è la prima volta che lo provo e vale la pena notare che funziona bene sugli altoparlanti Samsung più costosi.

cosa è buono

Billy Steele per Engadget

La combinazione di altoparlanti dotati di driver, un grande subwoofer e altoparlanti posteriori più potenti produce un suono coinvolgente che circonda il mio soggiorno. Che tu stia ascoltando musica o un clip audio Dune di sabbia, il Q990D conserva la potenza sonora del suo predecessore. I contenuti Dolby Atmos di Disney+ sono più coinvolgenti che mai. Ho potuto sentire le sottigliezze di Knowhere nelle scene iniziali del film Guardiani della Galassia Vol. 3, inclusa un’eco realistica di “Creep” dei Radiohead riprodotta dall’altoparlante. I suoni direzionali della città, compreso il trambusto delle persone che si muovono, ti fanno sentire come se fossi lì.

Per quanto riguarda la musica, ci sono bassi profondi e potenti quando richiesti, e sono presenti anche quei dettagli nitidi che hai sentito nei film. giustizia Dramma eccessivo Mostra la gamma del Q990D, con il suo tono di guida di fascia bassa su brani come “Neverender” accompagnati da sintetizzatori strutturati. Generi più soft come il jazz servono anche come cover acustica, con album come quello di Miles Davis Tipo di blu Fornire i dettagli sottili che ti fanno sentire come se fossi in studio.

Ciò che mi piace di più del Q990D è che tutto ciò di cui hai bisogno per una configurazione audio surround completa è nella confezione. Il subwoofer e gli altoparlanti posteriori vengono forniti con gli altoparlanti e non richiedono un acquisto aggiuntivo. Gli altoparlanti satellite hanno anche driver laterali, cosa che non sempre avviene con accessori simili della concorrenza. E la configurazione è semplice come collegare tutto perché l’accoppiamento con il resto del sistema avviene automaticamente.

Ciò che è male

Billy Steele per Engadget

La configurazione all-in-one è ottima, ma significa anche che il Q990D è costoso. A $ 2.000, questo è un grande investimento anche se ottieni tutto ciò di cui hai bisogno nel pacchetto. Il Q990D è attualmente in vendita per $ 1.750, ma non sappiamo quanto durerà questo sconto. Per fare un confronto, l’imminente Bravia Bar 9 di Sony costa $ 1.400. Il subwoofer e gli altoparlanti posteriori più economici che puoi ottenere rispettivamente per $ 400 e $ 350, per un costo totale di $ 2.150. Naturalmente, con Sony hai un paio di opzioni per sottotitoli e sfondi e non devi acquistarli tutti. LG offre un po’ di sollievo se vuoi seguire questa strada, dato che l’S95TR ha un prezzo di $ 1.500 e include un subwoofer e altoparlanti posteriori con driver ad alto volume.

La dimensione complessiva degli altoparlanti è un’altra cosa da considerare. Il Q990D ha 11 altoparlanti frontali, due driver e un subwoofer. Tutti questi componenti hanno bisogno di spazio e accoglierli significa che questo altoparlante diventerà abbastanza grande con una larghezza di 48,5 pollici. Anche se questo non è un problema di per sé, richiede una certa pianificazione, quindi sappi che avrai bisogno di ampio spazio.

Come le soundbar di altre aziende, la Q990D ha alcune funzioni utili riservate ai televisori Samsung. Ad esempio, Q-Symphony, che utilizza gli altoparlanti della TV oltre a un subwoofer per espandere le capacità audio, richiede una TV Samsung 2020-2024 compatibile. Il Q990D ha un bell’aspetto senza questo, ma sappi che non otterrai il set completo di trucchi se non disponi anche di una TV supportata.

È contenuto

A meno che non ti interessino gli ultimi standard HDMI,… Q990D Non offre un aggiornamento significativo rispetto al modello dello scorso anno. Il design e i menu delle funzionalità sono quasi identici, ad eccezione delle due nuove modalità audio e del passthrough 4K/120. Alcuni di questi extra sono disponibili sugli altoparlanti Samsung più convenienti. Quindi, se hai già fatto una pazzia per il Q990C l’anno scorso, probabilmente non ci sono motivi sufficienti per fare un altro grande investimento. Se non possiedi già una soundbar Samsung di punta, la Q990D offre un suono straordinario e coinvolgente in un pacchetto all-in-one che ora include tutti i comfort moderni che dovresti avere.