Pick di Morgan Stanley afferma che nei mercati è iniziato un cambio di paradigma. cosa ti aspetti

Commerciante sul pavimento della Borsa di New York, 1 giugno 2022. Fonte: NYSE

I mercati globali sono all’inizio di una trasformazione fondamentale dopo quasi 15 anni caratterizzati da bassi tassi di interesse e debito societario a basso costo, secondo Morgan Stanley Copresidente Ted Beck. La transizione dalle condizioni economiche che hanno seguito la crisi finanziaria del 2008 e quella che verrà dopo ci vorranno “12, 18, 24 mesi” per svolgersi, secondo Beck, che filo La scorsa settimana a una conferenza finanziaria a New York. “È un momento straordinario; abbiamo la nostra prima pandemia in 100 anni. Abbiamo la nostra prima invasione dell’Europa in 75 anni. E abbiamo la nostra prima inflazione mondiale in 40 anni”, ha detto Beck. “Quando guardi alla combinazione di pandemia, guerra e inflazione, segnala un cambio di paradigma, la fine di 15 anni di repressione finanziaria e la prossima era”. La scorsa settimana i massimi dirigenti di Wall Street hanno emesso terribili avvertimenti sull’economia, guidati da c. B. Morgan Chase Direttore esecutivo Jimmy Damonche ha detto che “l’uragano è proprio lì, sulla strada, Venendo per la nostra stradaQuesta sensazione echeggiò. Goldman Sachs Il presidente John Waldron ha descritto la sovrapposizione di “shock di sistema” come senza precedenti. Anche l’amministratore delegato della banca regionale Bill Demchak ha affermato di ritenere che si stesse verificando una recessione nessuna via d’uscita. Invece di lanciare allarmi, Beck – un veterano di Morgan Stanley da tre decenni che guida la divisione merchandising e bancaria dell’azienda – ha fornito un contesto storico e la sua impressione di come potrebbe essere il periodo turbolento a venire. READ Tesla esporta le prime auto da Shanghai dalla riapertura della fabbrica

I mercati saranno dominati da due forze: l’ansia da inflazione, o “fuoco”, e la recessione, o “ghiaccio”, ha affermato Beck, che è considerato il favorito per succedere alla fine al CEO James Gorman. “Avremo questi periodi in cui è terribilmente infuocato e altri periodi in cui fa freddo, e i clienti devono aggirarlo”, ha detto Beck. Per le banche di Wall Street, alcune aziende prospereranno, mentre altre potrebbero cessare l’attività. Per anni dopo la crisi finanziaria, i trader a reddito fisso Mi sono occupato di mercati artificialmente silenziosi, che dà loro un po’ di lavoro. Ora, poiché le banche centrali di tutto il mondo inizieranno a gestire l’inflazione, i trader di titoli di stato e valute saranno più attivi, secondo Beck. L’incertezza del periodo ha, almeno per il momento, smorzato l’attività di fusione, mentre le aziende navigano nell’ignoto. JPMorgan ha affermato il mese scorso che le commissioni bancarie di investimento per il secondo trimestre sono scese del 45% finora, mentre i rendimenti del trading sono aumentati fino al 20%. “Il calendario bancario si è un po’ calmato perché le persone stanno cercando di capire se prima o poi riusciremo a cancellare questo cambio di paradigma”, ha detto Beck.

Ted Beck, Morgan Stanley Fonte: Morgan Stanley

A breve termine, se la crescita economica continua e l’inflazione si riduce nella seconda metà dell’anno, Goldilocks lo farà Narrativa Prenderà piede e i mercati si rafforzeranno, ha affermato. (Per l’importanza di ciò, Dimon, notando l’impatto della guerra in Ucraina sui prezzi di cibo e carburante e la mossa della Federal Reserve di ridurre il proprio bilancio, sembrava Pessimista Che questo scenario finisca.) Ma il tira e molla tra i timori di inflazione e stagnazione non si risolverà dall’oggi al domani. L’era successiva al 2008 viene spesso definita il periodo “finanziario”. repressioneUna teoria in cui i responsabili politici mantengono bassi i tassi di interesse per fornire finanziamenti a basso costo a paesi e aziende. “I quindici anni di repressione finanziaria non vanno solo al passo successivo in tre o sei mesi… Avremo questa conversazione per i prossimi 12, 18 o 24 mesi”, ha detto Beck.