Piloti da tenere d’occhio nella NASCAR Cup Series a Nashville

Dopo l’unico fine settimana della stagione regolare, la Cup Series torna in gara domenica (17:00 ET, NBC) con una gara di 399 miglia al Nashville Superspeedway vicino al Libano, Tenn.

La gara sarà solo il secondo evento di coppa sulla pista di 1,33 miglia. Kyle Larson vince in fuga Nella sua prima apparizione in Track Cup la scorsa stagione. In precedenza, le serie Xfinity e Truck correvano a Nashville. Sono in programma anche questo fine settimana.

La gara di Coppa inizierà tra 10 settimane, 10 gare fino alla fine della stagione regolare. Le 10 gare di qualificazione inizieranno il 4 settembre al Darlington Raceway nella Carolina del Sud.

I primi corridori

Kyle Larson

punti di posizione : settimo

: settimo Le ultime tre gare : xv. a Sonoma; 12 al cancello. Nono a Charlotte

: xv. a Sonoma; 12 al cancello. Nono a Charlotte Passato a NashvilleHa vinto il 2021

Larson in realtà definisce il termine “first runner” a Nashville. L’anno scorso, ha guidato 264 dei 300 giri della gara e ha vinto in 4,33 secondi, che è praticamente una pagina del calendario prima del secondo posto. Ross Chastain.

Larson corre 14 gare consecutive senza vittorie e correrà a Nashville con Il capo di stato maggiore ad interim Kevin Mindering che sostituirà Cliff Daniels Che è stato sospeso dopo che una Chevrolet Larson ha perso una ruota a Sonoma.

Ross Chastain

punti di posizione : Secondo

: Secondo Le ultime tre gare : VII a Sonoma; Ottavo al cancello. 15 a Carlotta

: VII a Sonoma; Ottavo al cancello. 15 a Carlotta Passato a Nashville: secondo nel 2021

Chastain, uno dei soli quattro piloti ad avere più vittorie in questa stagione, è arrivato secondo al vincitore dell’anno scorso Kyle Larson a Nashville in quello che è stato sviluppato come un traguardo con il consumo di carburante.

Nelle ultime otto gare della stagione, Chastain si è piazzato ottavo o meglio cinque volte. Ha avuto sette delle sue cinque migliori partite (comprese due vittorie) negli ultimi 14 eventi.

William Byron

punti di posizione : VIII

: VIII Le ultime tre gare : 9 a Sonoma; diciannovesimo al cancello; 32 a Carlotta

: 9 a Sonoma; diciannovesimo al cancello; 32 a Carlotta Passato a Nashville: terzo nel 2021

Byron, che ha vinto questa stagione ad Atlanta e MartinsvilleÈ stato relativamente tranquillo ultimamente. Ha percorso 570 giri quest’anno, ma 482 di questi sono stati registrati nelle prime otto gare. Nelle ultime otto gare, Byron ha percorso solo 88 giri.

Tuttavia, la sua corsa a Nashville l’anno scorso lo mette sulla sua lista di controllo questo fine settimana. Nonostante avesse iniziato la gara da dietro a causa di regolazioni errate, è rotolato in campo ed è arrivato terzo.

Domande a cui rispondere

Kevin Harvick

punti di posizione : dodicesimo

: dodicesimo Le ultime tre gare : iv a Sonoma; 33 al cancello. 3° a Charlotte

: iv a Sonoma; 33 al cancello. 3° a Charlotte Passato a Nashville5° nel 2021

Harvick rimane il pilota più importante ancora in cerca di un posto nei playoff. È il primo pilota sotto la linea di demarcazione, sette punti dietro Eric Almerola. Harvick ha partecipato a 12 playoff di fila, il più tra i piloti attivi.

La stagione di Harvick è stata una lotta, ma si è assicurato due posti al quarto posto o meglio nelle ultime quattro gare e ha concluso tra i primi 10 in cinque delle ultime sette gare. Ha corso bene l’anno scorso a Nashville, finendo quinto dopo aver esaurito la benzina nell’ultimo giro e cedendo quarto. Xfinity ha due vittorie in pista.

Harvick sta guidando una serie di 59 vittorie consecutive, un tratto in cui è arrivato secondo quattro volte.

Daniel Suarez

punti di posizione : 17

: 17 Le ultime tre gare : battere in sonoma; 23 al cancello; 25 a Carlotta

: battere in sonoma; 23 al cancello; 25 a Carlotta Passato a NashvilleSette nel 2021

Allora, Daniel, puoi farlo di nuovo? Suarez irrompe nella cerchia dei vincitori di Sonoma Ha quattro delle prime 10 gare nelle ultime 14 gare. Ora deve dimostrare di poter competere per le vittorie sui grandi ovali.

Suarez è arrivato settimo lo scorso anno a Nashville dopo essere partito 22esimo.

Martin Truex Jr.

punti di posizione : VI

: VI Le ultime tre gare : 26 a Sonoma; il sesto alla porta; Dodicesimo a Charlotte

: 26 a Sonoma; il sesto alla porta; Dodicesimo a Charlotte Passato a Nashville: 22 nel 2021

Truex è ancora senza vittorie in questa stagione dopo il round del 2021 in cui ha vinto quattro volte. A questo punto l’anno scorso aveva sei primi cinque; Adesso ne ha solo due.

Attualmente 14° in punti di qualificazione, Truex è stato penalizzato due volte durante la gara di Nashville dell’anno scorso al 22° posto dopo essersi preparato per il carburante 10 giri prima.