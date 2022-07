Piogge meteoriche a luglio: quando e come guardarle

Quando la terra gira intorno al sole, incontra Un’orbita sbilanciata di una cometa , la cui superficie ghiacciata lascia dietro di sé polvere e rocce mentre ribollono dal calore del sole. Quando queste rocce spaziali cadono verso la nostra atmosfera, “la resistenza – o trascinamento – dell’aria sulla roccia la rende estremamente calda”, secondo Nasa . “Quello che stiamo vedendo è una ‘stella cadente’. Questa striscia luminosa non è in realtà una roccia, è aria calda e luminosa mentre le rocce calde attraversano l’atmosfera.

I meteoriti, che tendono a numerarsi da 10 a 20 all’ora e volano rapidamente 25 miglia (41 chilometri) al secondo è più visibile tra le 2:00 e le 3:00 in tutti i fusi orari quando la più debole costellazione dell’Acquario, il portatore d’acqua, il punto radiante della doccia, è più alta nel cielo, secondo Cielo Terra . Circa dal 5% al ​​10% delle meteore Delta Aquariid lasciano stazionarie goccioline luminose e scie di gas ionizzato che rimangono per un secondo o due dopo il passaggio della meteora.

Se esci 30 minuti prima della doccia, i tuoi occhi possono adattarsi al buio, secondo Nasa . Per quelli nell’emisfero australe, la radiazione è più vicina alla parte superiore; Le persone nell’emisfero settentrionale dovrebbero guardare la parte meridionale del cielo. Non è necessario utilizzare un telescopio. Per una visuale perfetta, la NASA ha suggerito di trovare un’area lontana dalla luce artificiale e sdraiarsi sulla schiena, osservando quanto più possibile il cielo.

Come guardare la meteora Alfa Capricorno

Dopo il picco del Delta Aquariids, il picco saranno gli sciami meteorici Alpha Capricornids, che si verificano sabato e domenica mentre la luna è piena solo del 5%, secondo il Società americana delle meteore

Questa pioggia non è molto potente e raramente emette più di cinque meteore all’ora, secondo la comunità. Tuttavia, gli Alpha Capricornids tendono a produrre palle di fuoco luminose durante il loro picco e possono essere visti bene dalle persone su entrambi i lati dell’equatore.

Altri eventi spaziali quest’anno

Secondo EarthSky, ci sono più piogge di meteoriti che puoi catturare durante il resto del 2022 Guida alla pioggia di meteoriti 2022

13 agosto: Perseidi

9 ottobre: ​​Draconidi

21 ottobre: ​​Orionidi

5 novembre: Tauridi meridionali

12 novembre: a nord di Torres

18 novembre: Leonidi

14 dicembre: Geminidi

22 dicembre: Ursidi

Sarai anche in grado di vedere altre cinque lune piene nel 2022, secondo Calendario del vecchio contadino

11 agosto: Luna dello storione

10 settembre: Luna del raccolto

9 ottobre: ​​Luna del cacciatore

8 novembre: Luna di castoro

7 dicembre: luna fredda

Ci sarà un’altra eclissi lunare totale e un’eclissi solare parziale nel 2022, secondo il vecchio calendario contadino. Un’eclissi solare parziale il 25 ottobre sarà visibile alle persone in Groenlandia, Islanda, Europa, Africa nord-orientale, Medio Oriente, Asia occidentale, India e Cina occidentale.

L’eclissi lunare totale dell’8 novembre può essere vista in Asia, Australia, Pacifico, Sud America e Nord America tra le 3:01 ET e le 8:58 ET. Ma per le persone nel Nord America orientale, la luna tramonterà durante quel periodo.

Indossa occhiali da eclissi appropriati per visualizzare un’eclissi solare in sicurezza, poiché la luce solare può danneggiare gli occhi.