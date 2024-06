Pioggia nel sud della Florida: l’allarme per inondazioni improvvise è stato prolungato in quanto sono previste forti piogge per Miami

Fort Lauderdale, Florida. (AP) – Una perturbazione tropicale a Una rara emergenza alluvione improvvisa Gran parte del sud della Florida ha visto ritardi nei voli nei due maggiori aeroporti dello stato e veicoli allagati e parcheggiati in alcune delle strade basse della regione.

“Sembra l’inizio di un film di zombie”, ha detto Ted Rico, un autista di carro attrezzi che ha trascorso gran parte della notte di mercoledì e del giovedì mattina aiutando a liberare le strade dai veicoli in panne. “Le auto sono disseminate ovunque, sui marciapiedi, negli spartitraffico, in mezzo alla strada, senza luci accese. Solo pazzo, lo sai. Auto abbandonate ovunque.

Rico, di One Master Trucking Corp., nato e cresciuto a Miami, ha affermato di essere pronto per le emergenze.

“Sai quando arriverà”, ha detto. “La situazione peggiora ogni anno e per qualche motivo la gente continua a passare attraverso le pozzanghere.”

Matthew Koziol, Matias Ricci, Manuel Ricci e Raúl Fernández navigano attraverso una strada allagata sulla North Bay Road a Sunny Isles Beach, mercoledì 12 giugno 2024.

Giovedì mattina i pendolari di tutta la regione stavano cercando di modificare i loro piani. In alcune parti del sud della Florida sono caduti oltre 50 centimetri di pioggia. A partire da martedì ne verranno previste altre nei prossimi giorni.

Le code per i biglietti e per i controlli di sicurezza si snodano attorno alla folla domestica all’aeroporto internazionale di Fort Lauderdale-Hollywood intorno a mezzogiorno di giovedì. I tabelloni di viaggio mostravano che metà dei voli del terminal erano stati cancellati o ritardati.

Un aereo decolla all’aeroporto internazionale di Fort Lauderdale-Hollywood il 12 giugno 2024, a Fort Lauderdale, Florida (Matthias J. Ochner/Miami Herald tramite AP) Le persone cercano di attraversare una strada allagata a Miami Beach, in Florida, mercoledì 12 giugno 2024. (AP tramite Al Diaz/Miami Herald)

Il sottufficiale della Marina Bill Carlisle stava cercando di prendere il volo mattutino per Norfolk, in Virginia. È arrivato all’aeroporto internazionale di Miami intorno alle 6:30, ma 90 minuti dopo era in fila e si è reso conto che non poteva controllare i suoi bagagli e superare i controlli di sicurezza in tempo per prendere il suo volo.

“È uno zoo”, ha detto Carlisle, uno specialista di affari pubblici. Ha parlato per se stesso, non per la Marina. “Niente contro il personale (dell’aeroporto): questo è tutto ciò che possono fare.”

Così usò il telefono per prenotare un volo pomeridiano in partenza da Fort Lauderdale. Ha preso una navetta 20 miglia a nord e ha trovato il volo cancellato. Adesso era su un volo di ritorno per Miami alle 21:00, sperando che non venisse cancellato dalla forte pioggia prevista più tardi nella giornata. Era rassegnato, non arrabbiato.

“Una lunga giornata seduto negli aeroporti”, ha detto Carlisle. “È normale per i viaggi governativi.”

Mercoledì Pioggia e successive inondazioni Strade bloccate, veicoli galleggianti e persino La Florida ha ritardato i Panthers Sulla strada per i playoff della Stanley Cup in Canada contro gli Edmonton Oilers.

Il sistema di tempeste irregolari si è spinto dal Golfo del Messico attraverso la Florida all’incirca nello stesso periodo dell’inizio di giugno della stagione degli uragani, che quest’anno Pronostico che sarà molto attivo Tra le preoccupazioni che il cambiamento climatico stia aumentando l’intensità delle tempeste nella memoria recente.

Una volta attraversata la Florida e finita nell’Oceano Atlantico, la perturbazione non ha raggiunto lo status di uragano e ha avuto solo una piccola possibilità di svilupparsi in un sistema tropicale, ha affermato il National Hurricane Center.

Hector Guifaro sale sulla parte anteriore del suo veicolo per evitare una strada allagata di fronte ai St. Edwards Apartments a Edgewater sulla NE 23rd Street a Miami, mercoledì 12 giugno 2024. (Al Diaz/Miami Herald tramite AP)

A Hallandale Beach, Alex Demsemko porta a spasso il suo spaniel russo, Lex, su un marciapiede ancora allagato vicino a un Airbnb dopo essere arrivato negli Stati Uniti dalla Russia il mese scorso per chiedere asilo.

“Non siamo usciti dal nostro appartamento, ma abbiamo dovuto portare a spasso il nostro cane”, ha detto Demsemko. “Ci sono stati molti lampi, pioggia, molte auto galleggianti e molte auto senza conducente, e c’era molta acqua nelle strade. È stato una specie di disastro.

Giovedì mattina, Daniela Urrieche, 26 anni, stava scaricando l’acqua dal suo SUV quando è rimasta bloccata in una strada allagata mentre tornava a casa dal lavoro mercoledì pomeriggio.

Un aereo decolla all’aeroporto internazionale di Fort Lauderdale-Hollywood il 12 giugno 2024, a Fort Lauderdale, Florida (Matthias J. Ochner/Miami Herald tramite AP) Passeggeri all’aeroporto internazionale di Fort Lauderdale-Hollywood a Fort Lauderdale, Florida, il 12 giugno 2024.

“Nei nove anni che ho vissuto qui, sono stati i peggiori”, ha detto. “Anche con un uragano, le strade non sono state così male nelle ultime 24 ore.”

Le inondazioni non si limitano alle strade. Charlia Johnson ha trascorso mercoledì notte nel lavandino e nel wc della sua casa di Hallandale Beach, in un barile d’acqua.

mercoledì 12 giugno 2024 a Hollywood, Florida. (Matthias J. Ochner/AP tramite Miami Herald) Un uomo cammina lungo la Hollywood Beach Broadwalk mentre una forte pioggia sferzava parti del sud della Florida.

“L’acqua ha cominciato a inondare il fronte e l’indietro”, ha detto Johnson.

Mercoledì sera, il governatore della Florida Ron DeSantis e i sindaci delle contee di Fort Lauderdale, Hollywood e Miami-Dade hanno dichiarato ciascuno lo stato di emergenza.

Già una settimana piovosa e ventosa in Florida. Martedì sono caduti circa 15 centimetri di pioggia a Miami, mentre a Miami Beach sono caduti 17 centimetri, ha riferito il National Weather Service. Hollywood ha ottenuto circa 5 pollici (12 centimetri).

Si prevede ulteriore pioggia nel corso della settimana, con alcune aree che riceveranno fino a 15 centimetri di pioggia.

Jim Comunale e Pam Mervos camminano lungo Arthur Street a Hollywood il 12 giugno 2024. Un cartello è posizionato in un’area allagata dell’Holiday Acres Mobile Home Park a Hialeah, Florida, mercoledì 12 giugno 2024. (Al Diaz/Miami Herald tramite AP)

La parte occidentale dello stato ne possiede una gran parte Una lunga siccità, ho fatto anche delle grandi docce. Martedì l’aeroporto internazionale di Sarasota Bradenton ha ricevuto quasi 6,5 pollici (16,5 centimetri) di pioggia, ha detto il servizio meteorologico, e anche per quelle aree erano in vigore avvisi di inondazioni improvvise.

Le previsioni prevedono una stagione degli uragani insolitamente intensa.

La National Oceanic and Atmospheric Administration ha stimato una probabilità dell’85% di una stagione degli uragani nell’Atlantico superiore alla media, prevedendo da 17 a 25 tempeste nominate, inclusi 13 uragani e quattro uragani maggiori, nei prossimi mesi. Una stagione media ha 14 tempeste nominate.

mercoledì 12 giugno 2024 a Hollywood, Florida. (Matthias J. Ochner/Miami Herald tramite AP) Un uomo lavora per rimuovere i detriti da una strada allagata dopo che forti piogge hanno colpito parti del sud della Florida.

Gli scrittori dell’Associated Press Curt Anderson a San Pietroburgo e Stephanie Maudt a Hallandale Beach hanno contribuito a questa storia.