Più della metà del Paese ha livelli elevati di Covid a “molto alti” o “alti”, afferma il CDC

Uno strumento importante per monitorare il livello di circolazione del COVID mostra che i livelli del virus sono saliti a livelli “molto alti” o “alti” in più della metà degli stati del paese, di cui tre nel New England. Secondo il centro per la prevenzione e il controllo delle malattie.

I dati di monitoraggio delle acque reflue compilati dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie mostrano che la diffusione del COVID ha raggiunto livelli “molto elevati” in sette stati, tra cui California, Texas e Florida.

Altri 19 stati riportano livelli “alti”, tra cui New Hampshire, Maine e Connecticut.