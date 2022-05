Pixel 6A ha rivelato: il telefono più economico di Google sembra promettente

Come previsto, Google sta lavorando su Pixel 6A, comprese molte delle caratteristiche degne di nota di Pixel 6 come un chip Tensor per meno di $ 449, ma ci vorranno alcuni mesi prima che venga messo in vendita. A Google I/O Mercoledì, il gigante della tecnologia ha rivelato il nuovo telefono e uno sguardo al futuro Android 13il tanto atteso orologio pixelil nuovo Pixel Buds Pro Auricolari, prendi in giro Pixel Tablet nel 2023 E dai una prima occhiata Pixel 7 e Pixel 7 Pro Telefoni in arrivo in autunno.

A partire dal 28 luglio, il nuovo telefono Pixel da 6,1 pollici sarà il successore di Pixel 5A l’anno scorso. come si diceSarà caratterizzato da un design simile a quello dell’anno scorso Linea Pixel 6Inclusa la barra della fotocamera al centro del retro del telefono per le sue fotocamere principali da 12 MP.

Un chip Tensor personalizzato di Google alimenterà il telefono insieme a 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Google afferma che il 6A sarà in grado di fare gli stessi trucchi del Pixel 6, comprese le funzioni della fotocamera come Night Sight, Real Tone e Magic Eraser, con l’ultima di queste funzionalità che ottiene un miglioramento che ti consente di “cambiare il colore degli oggetti che distraggono nella tua foto”.



The phone will support 5G and all three major US wireless carriers will offer the phone, though Verizon’s version will run $500 since it supports millimeter-wave 5G. Google is promising roughly three years of Android software updates and five years of security updates. The company says the 6A will be “among the first Android devices to receive the upcoming Android 13” update later this year.

Like the Pixel 6, the 6A will have an under-display fingerprint sensor. While the 5A had a headphone jack, the 6A will not. Like the Pixel 5A, the new phone will be IP67-rated for water and dust resitstance, and will not support wireless charging.

“[The] Google ha dichiarato in una dichiarazione a CNET che Pixel 6A mira a massimizzare il valore per l’utente. “Per mantenere il nostro prezzo iniziale di $ 449, dobbiamo fare alcuni compromessi, uno dei quali è escludere la ricarica wireless”.

Il nuovo telefono sarà disponibile nei colori carbone, gesso e salvia. I preordini iniziano il 21 luglio.