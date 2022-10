Playoff MLB: Phillies vs. Cardinali Gioco 1 Direzioni, fiammiferi e chiavi

Eccoci qui: il primo playoff dei Phillies in 11 anni.

I Phils e i Cardinals scendono in campo venerdì alle 14:07 su ABC nella prima partita della loro serie Best of Three.

Zach Wheeler, che a luglio ha segnato 14 punti senza gol contro i Cardinals, inizia con i Phillies. Jose Quintana, che è scattato a 2.01 ERA in 12 partenze con St. Louis dopo il timeout commerciale di Pittsburgh, va alle carte.

I Cardinals hanno chiuso questa stagione 93-69, vincendo comodamente l’NL Central. Simile al successo dei Phillies contro i Nationals e i Marlins, i Cardinals hanno fatto quello che dovevano fare con le pessime squadre del loro campionato. Sono andati 38-19 contro Reds, Pirates e Cubs, prendendo due su tre.

Il St. Louis aveva chiuso l’NL Central relativamente presto, conducendo con non meno di sei partite dopo il 24 agosto. Le carte non hanno giocato molto bene nelle ultime tre settimane della stagione, andando 6-9 nelle ultime 15 partite e segnando due punti o meno in nove delle ultime 16.

Ma questo è ancora un elenco di grande talento con varie ondate di presenze di veterani ed esperienza nei playoff. Immagina di essere un giovane cardinale come Brendan Donovan, Nolan Gorman, Dylan Carlson o Tyler O’Neill, e di avere veterinari alla fine dei loro primi anni per emulare Paul Goldschmidt e Nolan Arenado, così come le leggende organizzative alla fine della loro carriera da Albert Pujols e Yader Molina e Adam Wainwright.

Goldschmidt è il favorito per vincere l’NL MVP dopo aver raggiunto .317/.404/.578 con 41 doppie, 35 demolizioni e 115 RBI in questa stagione. Arenado, che ha segnato .293/.358/.533 con 42 doppi, 30 ostacoli, 103 RBI e la sua straordinaria difesa del modello, potrebbe anche piazzarsi tra i primi cinque nella votazione. Nessuno di loro ha avuto un settembre forte, ma entrambi sono stati notevolmente coerenti da aprile ad agosto.

I Pujols hanno goduto di una stagione rinnovata, raggiungendo la loro 700esima casa nella stessa stagione in cui Wainwright e Molina hanno battuto il record per la maggior parte delle partite iniziate con una batteria. Ma non è stata solo una grande storia per i Pujols, è stato legittimamente pericoloso per gli ultimi due mesi della stagione, arrivando a 0,324 con 1,128 OPS e 17 fuoricampo dopo il 10 agosto.

Il 25enne mancino Donovan è stato una risorsa preziosa per i Cardinals in questa stagione e potrebbe finire terzo nella NL Rookie of the Year dietro a Michael Harris II e Spencer Strider. Ha giocato cinque diverse posizioni difensive, ha colpito .281 con .394 OBP e ha concluso la stagione come battitore principale del Cardinal. Tommy Edman, un corridore principale veloce e intelligente che aveva 32 su 35 in basi rubate, è stato in questo posto per la maggior parte dell’anno.

Goldschmidt è solo 5 su 23 (.217) a vita contro Wheeler. Arenado è 5 contro 14, tutti singoli. Insieme, hanno un successo di base aggiuntivo e un RBI in 41 apparizioni sul tabellone contro gli Ace Phillies.

Edman è 1 su 9 e Cory Dickerson è 3 su 14, ciascuno con quattro colpi. Sorprendentemente, Wheeler non ha mai affrontato i Pujol.

Il lanciatore principale dei Cardinals, Quintana, non approfondisce i giochi. Probabilmente uscirà non più tardi di quando apparirà il terzo piatto di Bryce Harper, a meno che non stia lanciando una gemma. I migliori battitori mancini dei Phillies, Harper e Kyle Schwarber, sono un totale di 1 su 12 di Quintana con uno e cinque K.

Adam Wainwright, Jack Flaherty e Jordan Montgomery saranno tutti disponibili dal campo di gioco, poiché Miles Micholas dovrebbe iniziare la seconda partita contro Aaron Nola.

Rhys Hoskins Quintana ha visto bene, colpendo la base in 8 delle 15 apparizioni sul tabellone con Homer. Nick Castellanos lo vedeva più o meno come il resto della squadra messa insieme: ha 11 su 49 (.275) con un paio di creepers.

Alcuni Phillies faranno la loro prima apparizione dopo la stagione: Wheeler, JT Realmoto, Jean Segura, Hoskins, Alec Bohm e, ovviamente, i debuttanti. Harper e Castellanos non hanno mai preso parte alla vittoria della serie di playoff. Questa è l’opportunità che tutti al Velez Club stavano aspettando.

Wheeler contro un bowler titolare di fascia medio-bassa a Quintana è una buona configurazione per Gara 1. Sebbene non abbiano strappato fino a Gara 160, i Phillies si dirigono verso i playoff con un Bullpen rilassato e un singolo pugno che immaginano di calciare cose sopra.

