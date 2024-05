Playoff NBA: i Pacers battono i Knicks in Gara 7 mentre Jalen Brunson lascia la partita con la mano rotta

Per Gara 7 delle semifinali della Eastern Conference, i Knicks e i Pacers lasceranno tutto in campo. (Foto di Dylan Boyle/Getty Images)

I New York Knicks e gli Indiana Pacers hanno portato questa serie il più lontano possibile. Il gioco è andato avanti e indietro in modo imprevedibile, con i Pacers che giocavano principalmente a spoiler. I Knicks erano in vantaggio per 2-0, ma poi i Pacers hanno pareggiato la serie, schiacciando i Knicks di oltre 30 punti in Gara 4. I Knicks, a loro volta, hanno superato i Pacers di 30 in Gara 5, ma poi hanno perso per 13 punti in Gara 6.

Questo ci porta alla settima partita. Se i Pacers vincono, sarà la loro prima trasferta alle finali della Eastern Conference dal 2013-2014. Una siccità di 10 anni è piuttosto grave, ma neanche lontanamente grave quanto quella dei Knicks. Non raggiungono la finale della Conference dal 1999-2000.

Quale squadra metterà fine alla siccità oggi? Lo sapremo tra soli quattro trimestri. Segui qui per tutta l’azione di Gara 7.