Playoff NBA: i Pacers bloccano i Knicks per forzare Gara 7

Gli Indiana Pacers giocheranno la settima partita contro i New York Knicks.

Dietro un solido sforzo difensivo e 25 punti di Pascal Siakam, l’Indiana ha sconfitto i Knicks 116-103 in Gara 6 venerdì riportando la serie a New York. La partita vincente prende tutto è prevista domenica alle 15:30 ET (ABC).

La settima partita sarà la prima giocata a Madison Square dal 1995, quando i Knicks persero contro i Pacers nelle semifinali della Eastern Conference.

Jalen Brunson non si è divertito contro i Pacers in Gara 6. (Foto AP/Michael Conroy)

Venerdì è stato il caso dei soliti sospetti per i Pacers che hanno fatto quello di cui avevano bisogno per sopravvivere davanti al pubblico di casa. Siakam ha realizzato 11 tiri su 21, oltre a sette rimbalzi e cinque assist, mentre Tyrese Haliburton ha segnato 15 punti e nove assist. TJ McConnell è stato ancora una volta a fare la differenza dalla panchina, segnando 15 punti.

Anche Miles Turner ha fatto questo:

Quindi Obi Toppin ha fatto questo:

L’Indiana ha davvero brillato in difesa, limitando in particolare Jalen Brunson, entrato venerdì con una media di 33,9 punti a partita nella postseason. Brunson è comunque riuscito a segnare 31 punti, ma era a soli 8 dei 22 dal campo all’inizio del quarto quarto. New York ha fatto tutto il possibile per aiutarlo, ma i Pacers lo hanno tenuto sbilanciato fino al momento della spazzatura.

Ciò che si è aggiunto al problema dei Knicks è stato il portiere Josh Hart che ha lasciato il gioco nel quarto quarto a causa di dolori addominali. New York spera che lui, così come un altro giocatore, possa giocare in Gara 7.

La salute di OG Anunoby ha un ruolo importante in Gara 7

Con la serie tornata a New York, il più grande fattore X è il giocatore che non appare da Gara 2.

La guardia dei Knicks OG Anunoby è stata messa da parte dopo aver subito un infortunio al tendine del ginocchio nel quarto quarto di Gara 2, ma il suo ritorno è… Ha detto Forse domenica. Non potrà tornare abbastanza presto per i Knicks, che hanno vinto entrambe le partite di Anunoby e da allora hanno perso tre su quattro.

I Knicks hanno acquisito Anunoby alla scadenza del contratto, una mossa che ha rafforzato la loro rotazione e ha contribuito a trasformarli in una delle migliori squadre della Eastern Conference. La squadra è andata 20-3 nelle partite giocate da Anunoby, ma un intervento chirurgico al gomito lo ha messo da parte per gran parte del secondo tempo.