Playoff NBA: Shai Gilgeous-Alexander guida i Thunder superando i Mavs per pareggiare la serie sul 2-2

Shai Gilgeous-Alexander non ha ricevuto molto aiuto offensivo dai suoi compagni di squadra lunedì sera.

Non ne aveva bisogno.

La squadra Thunder All-Star ha superato uno svantaggio di 14 punti nel primo tempo portando Oklahoma City alla vittoria per 100-96 sui Dallas Mavericks. Con questa vittoria, i Thunder hanno pareggiato 2-2 le semifinali della Western Conference per evitare di tornare a Oklahoma City sull’orlo dell’eliminazione.

In una partita dura per entrambe le squadre, Gilgeous-Alexander è stato il protagonista dello spettacolo segnando 34 punti. Ha contribuito a riportare i Thunder da un deficit di 22-8 nel primo quarto e poi ha costruito un parziale di 9-0 nel quarto quarto che ha portato i Thunder avanti 89-86. Oklahoma City non è mai più stata in svantaggio.

Rally di tuoni, Dončić ha saltato il FT per assicurarsi la vittoria in OKC

I Thunder hanno lottato per gran parte della notte contro una soffocante difesa di Dallas che ha ripetutamente messo a dura prova gli sforzi di Oklahoma City nell’area pitturata. Ma Gilgeous-Alexander ha prosperato mentre le star di Mavericks Luka Doncic e Kyrie Irving hanno faticato in attacco.

Dončić ha avuto la possibilità di pareggiare la partita sulla linea di tiro libero negli ultimi secondi. Ha sbagliato due tiri con Dallas in svantaggio per 96-94 a 10,1 secondi dalla fine. Gilgeous-Alexander ha continuato la partita con un paio di tiri liberi a 1,4 secondi dalla fine per assicurarsi la vittoria di quattro punti.

Dallas salta fuori presto

Spinto da PJ Washington e da uno sforzo dominante nel pitturato, Dallas ha preso presto il controllo. I Mavericks erano avanti 30-20 nel primo quarto e 54-43 all’intervallo. Hanno fatto gran parte del loro lavoro iniziale sulla scacchiera con un vantaggio di 13-5 a rimbalzo nel primo quarto e un vantaggio di 22-17 all’intervallo. Hanno registrato nove stoppate nel primo tempo mantenendo i Thunder al 34,9% di tiri dal campo. Oklahoma City ha effettuato solo uno degli 11 tentativi da tre punti nel primo tempo.

Shai Gilgeous-Alexander ha dato spettacolo nella vittoria di Oklahoma City su Dallas lunedì sera. (Tim Hittman/Getty Images)

I Thunder cambiano passo dopo la fine del primo tempo

I Thunder hanno risposto allo stesso modo e hanno bloccato l’attacco dei Mavs nel terzo quarto, limitando Dallas a 15 punti nella strofa. Gilgeous-Alexander ha segnato 12 punti nel quarto quando i Thunder hanno chiuso in vantaggio per 22-12, riducendo il divario a 69-65 all’inizio del quarto quarto.

Dallas ha mantenuto il vantaggio per gran parte del quarto quarto fino a quando Gilgeous-Alexander ha preso il controllo del gioco negli ultimi sei minuti. Ha segnato otto punti Thunder consecutivi mentre effettuava spesso tiri contestati per riportare i Thunder in gioco.

Il suo strappo alle statistiche su Tim Hardaway Jr. e Washington ha pareggiato la partita sull’86-86.

Poi una tripla di Chet Holmgren con l’assist di Gilgeous-Alexander ha coronato un parziale di 9-0, regalando ai Thunder il primo vantaggio dal 4-2 del primo quarto sull’89-86. E non lo hanno abbandonato.

Alla fine, Oklahoma City aveva cancellato il suo deficit iniziale di rimbalzo e aveva mantenuto un vantaggio di 47-45 sul vetro per tutta la partita. I Thunder hanno tirato 6 su 16 da 3 dopo l’intervallo dopo un pareggio individuale all’intervallo.

Gilgeous-Alexander ha concluso con 34 punti, otto rimbalzi, cinque assist e due palle recuperate tirando 14 su 27 dal campo. Ha mancato il suo unico tentativo da 3 punti. Holmgren ha aggiunto 18 punti, nove rimbalzi e quattro stoppate tirando 6 su 9 dal campo. Jalen Williams (5 su 19), Josh Giede (2 su 8) e Loguentz Dort (4 su 14) hanno faticato dal campo mentre Oklahoma City ha superato una notte di tiri del 38% per assicurarsi la vittoria.

Uno scarso tiro sulla linea distrugge Dallas

Dallas non è andata molto meglio dal campo quella notte tirando con il 40,9%. Gli errori sulla linea del tiro libero si sono rivelati costosi lungo il tratto. I Mavericks hanno sbagliato cinque tiri liberi nel quarto quarto, tentando 12 su 23 (52%) dalla striscia quella notte.

L’errore nel finale di Dončić si è distinto, ma è stato l’unico anticonformista tra i sei che ha tentato i tiri liberi tirando meglio del 50% sulla striscia in un tentativo di 4 su 6. Ha concluso con 18 punti, 12 rimbalzi e 10 -assist tripla-doppia. Ma i problemi al tiro che lo hanno afflitto per tutta la postseason (41% prima di lunedì) sono tornati con un tentativo 6 su 20 dal campo.

Irving ha rinunciato ai tiri ai suoi compagni di squadra mentre tirava 4 su 11 dal campo per nove punti e nove assist. Washington ha guidato i Mavericks nel punteggio per la terza partita consecutiva, segnando 21 punti, prendendo 12 rimbalzi e tirando 5 su 11 da 3. A differenza dei giochi 2 e 3, il suo punteggio non ha portato alla vittoria.

La serie ora torna a Oklahoma City per Gara 5 mercoledì sera.