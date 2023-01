Home » Tech PlayStation 5 supera i 30 milioni di unità vendute e il deficit di base lo è ancora di più Tech PlayStation 5 supera i 30 milioni di unità vendute e il deficit di base lo è ancora di più 0 Views Save Saved Removed 0

Sony ha annunciato che la sua console PlayStation 5 ha ormai superato i 30 milioni di unità vendute e la carenza di console è ormai praticamente finita. Il presidente di Sony Interactive Entertainment Jim Ryan ha rivelato la nuova cifra alla conferenza tecnologica di Sony CES, ed è di cinque milioni in più rispetto alla cifra di 25 milioni rivelata due mesi prima il 1° novembre. “Apprezziamo molto il supporto e la pazienza della comunità PlayStation poiché negli ultimi due anni abbiamo soddisfatto una domanda senza precedenti tra le sfide globali”, ha affermato Ryan. “L’offerta PS5 è migliorata alla fine dello scorso anno e sono felice di condividere che dicembre è stato il nostro mese più grande di sempre per le vendite di hardware PS5 e che ora abbiamo venduto oltre 30 milioni di unità ai consumatori di tutto il mondo”. Fiducioso che i problemi di fornitura siano ora completamente risolti, Ryan ha aggiunto che “chiunque desideri una PS5 dovrebbe avere più difficoltà a trovarne una presso un rivenditore a livello globale, da questo momento in poi”. Una paralizzante carenza di chip semiconduttori ha seriamente limitato la creazione di nuove console PS5, ma ciò non ha impedito alla PS5 di superare i 20 milioni di unità vendute a giugno 2021, momento in cui il CEO di Sony, Veronica Rogers, ha annunciato che la società era “pianificata”. Importante accelerazione nella produzione di PS5″. I migliori giochi PS5 READ CPU Intel Core i9-13900K Raptor Lake overcloccata fino a 6,2 GHz, oltre il 65% più veloce di 12900K 5950X Dicci che non avevamo il cappello nella tua lista nei commenti!” src=”https://assets-prd.ignimgs.com/2022/01/31/bestgamesonps5-slideshow-1643655795012.jpg?width=888&crop= 16%3A9&quality= 20&dpr=0.05″ class=”jsx-2920405963 progressive-image jsx-3998823930 image aspect-ratio aspect-ratio-16-9 jsx-1330092051 jsx-3166191823 caricamento arrotondato”/>

Ryan Dinsdale è un giornalista freelance per IGN e redattore di notizie per il Regno Unito. Parlerà di The Witcher tutto il giorno.