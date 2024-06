Pokémon GO non permetterà ad alcuni giocatori di venire alla sua festa di compleanno

Il gioco ha ottenuto un grande successo sui telefoni cellulari Pokemon Go Mai Fare un errore UN un’opportunità A Fare Quello Inspiegabilmente Orribile risoluzioneLa sua ultima uscita coincide con la celebrazione dell’ottavo compleanno del gioco, poiché ha preso la strana decisione di rifiutare l’accesso al gioco ai vecchi giocatori che hanno completato una missione specifica nel 2020.

ogni anno, Pogo Festeggia il suo anniversario con alcuni eventi in-game, alcuni gratuiti e altri premium. Per l’anno 2024,Pokemon Go“‘s 8th Anniversary Party” offre una serie di funzionalità, incluso un modo per incontrare Meltan senza un forziere misterioso, un gruppo di mostri riciclati che indossano cappelli da festa, alcune missioni a tempo standard (sia gratuite che a pagamento) e la caratteristica principale, un Una fantastica missione da 5 dollari. Si chiama Sussurri nel bosco con protagonista il brillante Celebi. (Oh, e in una scelta che sembra davvero fuori dal comune, gli unici nuovi Pokemon a ricevere un cappello da festa quest’anno sono Grimer e Muk.)

Sussurri nel bosco è una nuova, molto lunga missione che si concluderà con i giocatori che otterranno uno dei migliori Pokémon da cacciare, il brillante Celebi. Ma lungo il percorso offre anche 153 fantastiche Ultra Ball, tre Super Incubatrici, un Poffin, alcune caramelle rare, unità esca, MT, Battle Pass, un sacco di XP e polvere di stelle e molto altro ancora. Anche lasciando da parte Celebi, questa è un’enorme collezione di oggetti di gioco per cinque dollari. Le incubatrici da sole di solito ti costano di più.

La scoperta più sorprendente è che non è consentito partecipare a chi nel 2020, a causa del Covid, ha completato la speciale ricerca “distratto da qualcosa di luccicante”. L’opzione per acquistare un biglietto non è disponibile nel negozio, con il messaggio inutile: “Hai già un biglietto per questo evento oppure hai una ricerca attiva o completata che ti impedisce di acquistare questo biglietto”.

Visita Blog degli eventiNe sei stato informato nella nota a piè di pagina.

Gli Allenatori che hanno completato la missione speciale “Distratto da una cosa luccicante” non potranno acquistare questa fantastica storia di missione.

Non è stata fornita alcuna motivazione e non abbiamo ancora ricevuto risposta da Niantic alla nostra domanda sul perché. Ora, probabilmente ha qualcosa a che fare con… Pokemon leggendari della seconda generazione Essere una creatura speciale e unica, e non una delle tante simili, come Pikachu o Charizard. Ma questo è già stato completamente compromesso consentendo ai giocatori di avere sia una versione normale che una brillante del mostro, quindi cosa ne sai?

Lamentarsi di non poter dare a Niantic altri cinque dollari in una volta Pogo È stato permesso che il gioco diventasse così pessimo che questo può sembrare un po’ strano, ma è perché non fa altro che esacerbare le frustrazioni. Non ci sono molte cose sostanziali da fare nel gioco ultimamente, e gli eventi minori che prima sembravano gratuiti ora vengono pagati, mentre gli artefatti recenti sono stati così inimmaginabilmente massicci da essere ingestibili. (Ad esempio, Barlumi di gratitudine richiede di catturare 492 Pokémon da… Tutto Delle prime quattro regioni, per La prima fase di sette.)

Infine, Sussurri nel bosco diventerà un evento molto più semplice da godersi, con fantastici Pokémon alla fine (e la possibilità di catturare un Celebi scintillante con statistiche forse migliori di quelle avute prima) e una ricchezza di contenuti estremamente utili. oggetti di gioco a un prezzo relativamente economico. Negare l’accesso a coloro che si sono dedicati al gioco abbastanza da giocarci per più di quattro anni è una decisione molto stupida, e ancora più fastidiosa considerando che varrebbe la pena acquistare il gioco anche se Celebi alla fine rifiutasse.

Come accennato, abbiamo contattato Niantic per chiedere loro gli ultimi sviluppi. Nel frattempo, i giocatori veterani si divertono a dare la caccia a Muk con un cappello.

.