Politica cinese senza Covid: la censura ripulisce Internet dopo il discorso di un alto funzionario sulla cronologia di Pechino

Il Beijing Daily, il quotidiano ufficiale del Partito Comunista della capitale cinese, ha riferito in precedenza che il capo del partito cittadino, Cai Zhi, ha dichiarato lunedì che “nei prossimi cinque anni, Pechino attuerà risolutamente le misure di controllo dell’epidemia di Covid-19 e aderire alla politica “zero-Covid per prevenire i casi in arrivo e il recupero dei casi locali”.

Il riferimento di Tsai, stretto alleato del presidente cinese Xi Jinping, ai “prossimi cinque anni” ha scatenato una massiccia reazione sui social media cinesi. In risposta, il Beijing Daily ha cancellato la riga, definendolo un “errore di modifica” lasciando intatte le sue altre osservazioni sui controlli dell’epidemia.

La CNN ha esaminato l’intero discorso e, sebbene la citazione pubblicata dal Beijing Daily fosse fuorviante, Tsai ha discusso a lungo della possibilità di mantenere politiche non Covid-19 nella capitale nel prossimo quinquennio.

I controlli sull’epidemia che rimarranno in vigore includono test PCR di routine, regole di ingresso rigorose, controlli sanitari regolari nei quartieri residenziali e nei luoghi pubblici, nonché un rigoroso monitoraggio e test delle persone che entrano e escono da Pechino, secondo quanto affermato dai media statali.