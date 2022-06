immagine : Porsche

Porsche fa molte cose bene, ma un’area in cui l’azienda fa meglio di chiunque altro è questa: versioni speciali e commemorative delle auto. Signore e signori, unite le mani per l’ultima offerta dell’azienda, la Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet America del 2023. Questo nome potrebbe essere pieno di bocca, ma le uniche parole che devi sapere sono le ultime due: America Edition.

Esatto, questa è la nostra variante stellare della Porsche 911 della generazione 992. È progettata per celebrare il 70° anniversario della Porsche 356 American Roadster che ha debuttato nel 1952, e quindi, il 30° anniversario della 964th American Roadster, che a sua volta è stata costruita per celebrare il 40° anniversario dell’auto originale 356.

L’America Edition è disponibile in un solo colore: Azure Blue 356, che è una versione modernizzata del blu originale della prima 356 America. Chi è interessato noterà la striscia bianca lungo i lati dell’auto con una striscia rossa più piccola nel mezzo. Fondamentalmente, hanno dipinto una Porsche in rosso, bianco e blu. appropriatamente.

All’inizio, le ruote sembrano semplicemente bianche. Guarda da vicino: in realtà hanno tre diverse finiture, che dovrebbero farli risaltare e ricadere sulle ruote argentate della 356. Neato.

Inoltre, la cornice del parabrezza è verniciata di nero per conferire alla Cabrio un aspetto più elegante, ingannando l’occhio facendogli credere che la carrozzeria sia sottile ed elegante, come nella 356.

All’interno, il motivo a stella scintillante continua. L’interno è nero di base, ma è decorato con tutti i tipi di accenti rossi, bianchi e blu. Beh, tecnicamente non è bianco. L’azienda ci ha detto che il colore è in realtà Pebble Grey, perché il bianco risalterà molto. È tutta una questione di ingegno, qualcosa per cui gli Stati Uniti sono famosi.

All’esterno, le decalcomanie hanno anche un po’ di colore. La “911 Carrera” è scritta in bianco e la “GTS” in Guards Red.

Pochi dettagli possono essere trovati in tutta la cabina: il contagiri bianco, il motivo del cambio rosso e le cuciture oblique sono solo alcuni. Porsche dice che vuole che gli acquirenti statunitensi continuino a notare i nuovi aspetti del design perché possiedono l’auto e si divertono. Stranamente, non esiste un badge numerato che indichi dove si trova il tuo esempio nell’edizione limitata. Tuttavia, la parola “America” ​​è scritta sulla console centrale nella tradizionale scritta Porsche

I davanzali delle porte hanno anche gli anni 1952, 1992 e 2022 scritti su di essi per commemorare i 70 anni di America Roadsters. L’interruttore di accensione corrisponde al colore esterno dell’auto.

In sostanza, l’America Edition è una 911 Carrera GTS Cabriolet, con un piatto da 3,0 litri biturbo, che produce 473 cavalli e 420 piedi per libbra di coppia, gli stessi della versione non americana.

Questa potenza viene convogliata attraverso un cambio manuale a sette marce obbligatorio. Avete letto bene: non è possibile ottenere la versione America con la doppia frizione automatica PDK. Porsche afferma che la decisione è stata presa in base alla preferenza entusiasta per la trasmissione manuale tra gli acquirenti americani 911.

Anche il PASM viene fornito di serie. Così come lo scarico sportivo e lo Sport Chrono Pack. Essendo Porsche una Porsche, ci sono ancora opzioni. Dovrai pagare per lo sterzo dell’asse posteriore e i freni in carboceramica.

Dovrai anche pagare per il pacchetto interno esteso. Secondo la gente di Stoccarda, questo pacchetto ti dà ogni minimo dettaglio interno che vedi. Ciò include cose come la marcatura a ore 12 Guards Red sul volante e la cucitura a croce Guards Red sul bordo interno del volante. Aggiunge anche cuciture bicolore alla scatola della trasmissione e aggiunge uno schema di ingranaggi sulla leva manuale in Guards Red.

Inoltre, veicoli anticipazione Con il pacchetto interno ampliato Sedili sportivi più Guards Red e Pebble Grey con cuciture doppie “911” sui poggiatesta in Guards Red e anelli di rilascio dello schienale in pelle dello stesso colore. Ottieni anche tappetini Stesse cuciture bicolore Guards Red e Pebble Grey. Infine, la chiave dell’auto è verniciata Azzurro 356 in tinta con il veicolo, e un portachiavi in ​​pelle con cuciture bicolore e una scritta “America” ​​completano il pacchetto.

Quindi, se vuoi davvero far risaltare la tua edizione americana, faresti meglio a scegliere il pacchetto Extended Interior. Ti costerà, ma ehi, quanto sono i soldi quando acquisti una Porsche in edizione limitata?

Per quanto riguarda il costo, il prezzo consigliato per l’America Edition è di $ 186.370 (inclusi $ 1.450 per la destinazione). Ciò significa che l’America Edition ha un premio di $ 36.000 rispetto alla GTS Cabriolet di base.

Puoi aspettarti che i concessionari ottengano le auto alla fine del 2022 e, sebbene non se ne sia ancora parlato, Porsche prevede di esaurirsi abbastanza rapidamente. In tutto verranno prodotti 115 modelli, 100 per gli Stati Uniti e 15 per il Canada.