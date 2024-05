Porsche presenta la nuova 911 ibrida mentre sempre più consumatori preferiscono gli ibridi ai veicoli elettrici

CNN

Martedì Porsche ha presentato la 911, la prima versione ibrida della sua auto sportiva più popolare, che potrebbe aiutare i motori elettrici a diventare più accettati anche nelle auto ad alte prestazioni.

La mossa segna un passo importante nell’evoluzione di una delle auto più riconoscibili al mondo. Gli ibridi sono diventati comuni in molti tipi di veicoli perché generalmente sono più efficienti nei consumi senza sacrificare la potenza. Sebbene le vendite di modelli completamente elettrici siano iniziate lentamente, sono diventate sempre più popolari negli Stati Uniti.

La casa automobilistica tedesca Porsche, una divisione di Volkswagen AG, vende già modelli ibridi plug-in come il SUV Cayenne e-Hybrid e l’auto a quattro porte Panamera e-Hybrid, ma una 911 ibrida è qualcos’altro.

Inizialmente, la potenza ibrida sarà disponibile solo in una versione dell’auto, la 911 Carrera GTS ad alte prestazioni. Un motore elettrico è integrato con la trasmissione a otto velocità dell’auto per aiutare il motore a gas a sei cilindri dell’auto, il nuovo modello 911 produrrà fino a 532 cavalli, 59 in più rispetto all’attuale modello Carrera GTS.

Alcune auto sono definite come 911 dal motore a benzina, mentre alcune case automobilistiche sono definite come Porsche 911 dal modello. Anche se oggigiorno Porsche vende più SUV che auto sportive, la 911 rimane l’azienda delle case automobilistiche. Modello principale. Anche i SUV Porsche Macan e Cayenne, con i loro bordi arrotondati e il cofano spiovente, strizzano l’occhio alla 911 nel loro design.

Un altro grande cambiamento da parte di Porsche è che l’auto non sarà un’ibrida plug-in come gli altri modelli ibridi Porsche. La Porsche Cayenne e-Hybrid e la Panamera e-Hybrid sono ibride plug-in con batterie che possono essere caricate tramite un caricabatterie per veicoli elettrici e i motori stessi dei veicoli. Questi modelli possono percorrere una breve distanza con la sola elettricità dopo aver caricato completamente la batteria. La 911 Carrera GTS sarà un ibrido completamente autonomo, alimentato esclusivamente dal motore e dai freni. Non è possibile percorrere una distanza significativa utilizzando solo l’elettricità.

Oltre agli ibridi, Porsche vende anche auto completamente elettriche come la Taycan e il nuovo SUV Macan Electric. Ma i dirigenti affermano che la 911 sarà l’ultima Porsche completamente elettrica

Perché la sua ingegneria è davvero unica ed eccezionale per il suo marchio. Rimuovendo il motore montato posteriormente che conferiva all’auto la sua forma distintiva e la sensazione di guida con peso posteriore, cosa lo ha cambiato rispetto alla 911? Questo nuovo modello ibrido, con il motore a gas montato nella parte posteriore, sarà il più vicino alla Porsche Electric 911 senza sollevare tali interrogativi.

Sebbene le vendite di veicoli elettrici negli Stati Uniti continuino a crescere, il tasso di crescita ha subito un forte rallentamento negli ultimi mesi. Nel frattempo, le vendite di ibridi stanno crescendo rapidamente. Il calo delle vendite di veicoli elettrici è dovuto al costo relativamente elevato dei modelli attualmente venduti e alla mancanza di caricabatterie pubblici affidabili. Gli ibridi sono generalmente più economici e non richiedono un caricabatterie.

Questo particolare ibrido non è economico. I prezzi per la Porsche 911 Carrera GTS del 2025 partiranno da circa $ 165.000.

Un collaudatore Porsche ha percorso il famoso circuito tedesco del Nürburgring Nordschleife in 7 minuti e 17 secondi, più veloce di una 911 Carrra GTS dell’attuale generazione comparabile in 8,7 secondi. Il Nürburgring è un tracciato tortuoso e impegnativo, quindi il tempo più veloce significa anche che la manovrabilità dell’auto non è ostacolata dal peso extra delle batterie e dei motori elettrici.

Quasi 60 anni dopo l’introduzione della Porsche 911, è stata lanciata la nuova versione ibrida. La prima 911 fu presentata nel 1963, ma entrò in produzione solo nel 1964. Era un’aggiunta più grande e potente al modello originale Porsche, la 356.

Entrambi i modelli, prodotti insieme solo per pochi anni, avevano sedili posteriori più piccoli e motori montati dietro le ruote posteriori. Il layout era simile all’auto Volkswagen Beetle progettata da Ferdinand Porsche Sr., padre di Ferdinand “Ferry” Porsche, creatore della 356. Dopo il motivo a goccia di 356. La sua forma rimane sostanzialmente la stessa del modello originale, compresi i sedili posteriori sempre più angusti..