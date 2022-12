Possiamo essere d’accordo con gli Stati Uniti sulla necessità della pace in Ucraina, ma al momento non ci sono colloqui

(Reuters) – La Russia ha detto martedì che potrebbe concordare con gli Stati Uniti sulla necessità di una pace duratura in Ucraina, ma ha minimizzato la prospettiva di negoziati fino al raggiungimento degli obiettivi della sua “operazione militare speciale”.

Sia il presidente degli Stati Uniti Joe Biden che il presidente russo Vladimir Putin si sono detti aperti alla diplomazia sull’Ucraina, ma non è stato organizzato alcun incontro tra i due leader e nessuna delle due parti ha concordato i termini per i colloqui.

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha dichiarato lunedì in un’intervista che il conflitto in Ucraina, giunto al suo decimo mese, si concluderà quasi certamente con la diplomazia e i negoziati, e che è necessaria una “pace giusta e duratura”.

In risposta ai commenti di Blinkin, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto di essere d’accordo con la necessità della pace.

Ha detto “che il risultato dovrebbe essere una pace giusta e duratura – si può essere d’accordo con questo”. “Ma per quanto riguarda le prospettive di un qualche tipo di trattativa, al momento non le vediamo, lo abbiamo detto più di una volta”.

In risposta a una domanda su cosa deve accadere affinché tali possibilità si materializzino, ha detto: “Gli obiettivi dell’operazione militare speciale devono essere raggiunti. La Russia deve raggiungere gli obiettivi che si è prefissata e li raggiungerà”.

Gli obiettivi della Russia in Ucraina non sono completamente definiti e sembrano cambiare mentre le sue forze affrontano battute d’arresto sul campo di battaglia, sebbene abbia affermato che non rinuncerà ai territori occupati nell’Ucraina meridionale e orientale.

Kiev ha escluso di cedere qualsiasi terra alla Russia in cambio della pace e chiede alla Russia di restituire tutte le terre che ha occupato e occupato, compresa la Crimea e le terre occupate dalla Russia o dai suoi delegati dal 2014.

(Scrittura di Caleb Davis; Montaggio di William McLean)