Possibile ala della WWE per quanto riguarda Becky Lynch

Tutte le indicazioni indicano che l’uomo sta arrivando nella serie Survivor.

secondo PWInsiderBecky Lynch è “programmata per essere alla WWE Survivor Series questo sabato”, mettendola “in testa” poiché è stata rivelata come il quinto e ultimo membro del team WarGames di Bianca Belair. Come notato in precedenza, lunedì Belair ha annunciato che sta collaborando Il partner misterioso verrà rivelato venerdì a “WWE SmackDown”.Appena 24 ore prima degli storici Women’s War Games a Boston, Massachusetts.

Il rapporto ha aggiunto che non ci sono ancora informazioni sulla possibilità che Naomi, Charlotte Flair o Sasha Banks tornino a Survivor Series per unirsi al team di Bianca. Tutte e tre le donne sono fuori dalla WWE TV da maggio.

La rivelazione di Lynch come compagna di squadra di Belair avrebbe molto senso dal punto di vista della trama, vedere le due donne abbracciarsi calorosamente in “WWE Raw” dopo SummerSlam nei panni di “Big Time Becks” Ha annunciato di avere una spalla separata. La clip ha anche visto Lynch riportare il suo personaggio da “ragazzo” e trasformarsi in un personaggio simpatico, mentre si complimenta con Belair per aver portato la divisione femminile della WWE, riconoscendo che l’EST l’ha superata nella loro rivalità per tutto l’anno.

Inoltre, era Lynch Delisting WWE TV dopo essere stato teso un’imboscata da Damage CTRL, la squadra che affronterà Belair & Co. Sabato. Pertanto, Lynch torna per regolare i conti con Bayley & Co. , dandole lo scopo nella storia di unirsi al team WarGames di Belair.

prima di lunedì, Come riportato da Fightful Select Lynch avrebbe dovuto essere il quinto membro della squadra di WarGames del Team Bianca.

Se Lynch la riporta a “WWE SmackDown” questo venerdì, ciò potrebbe significare che d’ora in poi verrà assegnata a Brand Blue. Secondo numerosi rapporti, Lynch contro la campionessa femminile di “SmackDown”, Ronda Rousey, è uno dei piani d’azione della WWE per WrestleMania 39 ad aprile.