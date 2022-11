Post Malone acquista un anello da mignolo da 23 carati del valore di $ 500.000

Post Malone Sta celebrando una nuova aggiunta alla sua già impressionante collezione di gioielli: uno straordinario diamante da 23 carati, e tutto quello scintillio è per il dito più piccolo di tutti.

Penso che la sua mano si sentisse un po’ leggera, come dicono fonti vicine al Post a TMZ… Ha chiamato i suoi amici della gioielleria Angel City per procurargli un nuovo pezzo per il suo mignolo.