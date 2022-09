Post Malone cancella il concerto di Boston all’ultimo minuto, cita Pine

Post Malone Ha appena cancellato il suo concerto a Boston poco prima dello spettacolo… e ha notato il dolore che sembrava svanire dalla sua caduta una settimana fa.

Il cantante ha dato la notizia poche ore prima dell’orario programmato per salire sul palco sabato sera al TD Garden, assumendo i social media per spiegare che soffriva così tanto al fianco che gli è stato richiesto di andare di nuovo in ospedale.

Il Primo Ministro ha scritto: “Durante il tour, di solito mi alzo verso le 16 e oggi mi sono svegliato con dei suoni scoppiettanti sul lato destro del mio corpo. Mi sono sentito bene ieri sera, ma oggi mi sentivo diverso da prima”.

Continua dicendo che prova “un dolore lancinante” ogni volta che si muove o respira, si scusa con i suoi fan di Beantown e promette che i loro biglietti andranno bene per un’altra data in futuro… quindi sembra che sia stato rimandato. Ma comunque, Post non si esibirà questa sera.

Sembra che ci sia molta confusione (e frustrazione) sul terreno là fuori nella piazza… con vari giornalisti che affermano che un gran numero di persone ora se ne sta andando dopo che i controlli di sicurezza aspettano di arrivare hanno detto loro che Post Malone ha posticipato il mostrare.

Da allora si esibisce Rotola attraverso il buco Sul palco lo scorso fine settimana si è rotto alcune costole. Il PM in seguito ha detto ai fan che sarebbe stato bene e che sarebbe tornato presto in tour, ma sembra ancora che non sia al cento per cento, finora.



