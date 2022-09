Post Malone cancella lo spettacolo di Boston solo una settimana dopo la brutta caduta teatrale

Lo spettacolo non continuerà per Post Malone, che ha cancellato il suo concerto a Boston un’ora prima dell’inizio ed è stato portato d’urgenza in ospedale una settimana dopo aver subito una brutta caduta sul palco.

Il cantante di “Better Now” ha scritto in una nota: “Faccio molto fatica a respirare e sento un dolore lancinante ogni volta che respiro o mi muovo”. Inserito su Twitter Sabato sera. “Siamo in ospedale ora, ma con questo dolore, non posso fare lo spettacolo stasera. Mi dispiace così tanto”.

Malone, 27 anni, ha avuto una brutta caduta Durante uno spettacolo a St. Louis La scorsa settimana, camminando giù per un pendio ed entrando in una buca che non era stata coperta adeguatamente. La sua faccia e tutto il corpo sono sbattuti a terra, un video clip che lo mostrava mentendo e scrivendo per il dolore.

Lo spettacolo è continuato ma entro sabato era chiaro che qualcosa non andava.

“Durante il tour, di solito mi alzo alle 16:00 e oggi mi sveglio con dei suoni scoppiettanti [sic] Sul lato destro del mio corpo. Mi sentivo bene ieri sera, ma oggi mi sento completamente diverso da prima”.

L’artista ha cancellato lo spettacolo poco prima della scadenza, adducendo difficoltà respiratorie. Vigile del fuoco Tabatha / Getty Images

I paramedici si sono precipitati al fianco di Malone dopo che non è stato in grado di alzarsi al suo spettacolo a St. Louis la scorsa settimana. Twitter / @mariettaDaviz

Si è impegnato a riprogrammare lo spettacolo del TD Garden.