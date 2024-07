Potenza 320 W, frequenze superiori a 5,5 GHz su tutti i core, 40% più veloci rispetto a 14900K

La CPU Ryzen 9 9950X di AMD è stata testata a 5,5 GHz all-core e ancora, utilizzando un profilo di potenza illimitato che spinge 320 W di potenza.

AMD Ryzen 9 9950X overcloccato a 5,5 GHz su tutti i 16 core a 253 W, testato anche con impostazioni PPT illimitate con consumo energetico di 320 W

Le bombe finali dei test della CPU AMD Ryzen 9 9950X sono state sganciate Membro del forum Anandtech, Igor_kavinski Il che ci ha mostrato come si comporta il processore di punta a 16 core a diversi limiti TDP all’interno del benchmark Blender. Finora ha mostrato risultati PPT di 60 W, 90 W, 120 W, 160 W, 230 W e ora abbiamo due nuove voci, una a 5,5 GHz a 253 W e l’altra a velocità PPT illimitata.

Il chip utilizzato dalla fonte di Igor è un campione ingegneristico che dovrebbe avere frequenze leggermente inferiori rispetto al chip disponibile nei negozi. A 60 W, il chip è stato in grado di avvicinarsi all’Intel Core i9-12900K con l’aumento di frequenza fino a 4084 MHz, e a 90 W è stato in grado di superare il Ryzen 9 5950X con l’aumento di frequenza fino a 5053 MHz. Con 120 W, il chip supera tutti i processori della generazione attuale di Intel e AMD con la frequenza che aumenta fino a 5555 MHz, e lo stesso vale per il risultato di 230 W che fa un salto di qualità con la frequenza che ora raggiunge oltre 5,6 GHz.

Il processore AMD Ryzen 9 9950X funziona in modalità PPT illimitata, consumando fino a 320 watt di potenza. Fonte immagine: igor_kavinski (tramite forum Anandtech)

Con la modalità PPT illimitata, la frequenza massima non è cambiata ma le velocità di clock su tutti i core erano più elevate, raggiungendo un massimo di 5,5 GHz che nel caso del PPT 230W era di circa 5,4 GHz. C’è anche un overclock costante di 5,5 GHz raggiunto a 253 W PPT per corrispondere al limite di potenza massimo di Intel per le sue CPU Core i9. Tieni presente che gli altri chip testati qui funzionano alla loro potenza massima. Solo la CPU AMD Ryzen 9 9950X ES è ottimizzata. Per riassumere il tutto:

Ryzen 9 9950X (Presentazione illimitata) – Clock di picco 5621 MHz/temperature 80°C

Clock di picco 5621 MHz/temperature 80°C Ryzen 9 9950X (253 W PPT/5,5 GHz OC) – Orologio di picco da 5500 MHz/temperatura 61°C

Orologio di picco da 5500 MHz/temperatura 61°C Ryzen 9 9950X (230 W PPT) – Orologio di picco da 5620 MHz/temperatura 62°C

Orologio di picco da 5620 MHz/temperatura 62°C Ryzen 9 9900X (160 W PPT) – Orologio di picco da 5555 MHz/temperatura 58°C

Orologio di picco da 5555 MHz/temperatura 58°C Ryzen 9 9950X (120 W PPT) – Orologio di picco da 5220 MHz/temperature 55°C

Orologio di picco da 5220 MHz/temperature 55°C Ryzen 9 9950X (90 W PPT) – Orologio di picco da 5050 MHz/temperatura 49°C

Orologio di picco da 5050 MHz/temperatura 49°C Ryzen 9 9950X (60 W PPT) – Orologio di picco 4084 MHz / temperatura 41°C

Va notato che questi risultati sono stati ottenuti utilizzando un sistema di raffreddamento ad acqua. AMD consiglia ufficialmente l’hardware AIO con CPU Ryzen 9 9000 come 9950X e 9900X, e in precedenza abbiamo menzionato che i chip Ryzen 9000 dovrebbero funzionare leggermente più freddi delle CPU Ryzen 7000 “Zen 4”. Il raffreddamento sembra essere molto dedicato e potente in quanto mantenere il chip sotto i 90°C con un TDP di 320W è di per sé un’impresa impressionante.

Il processore AMD Ryzen 9 9950X funziona a una velocità costante di 5,5 GHz con un consumo energetico di 253 W, che soddisfa il limite PL2 per i processori Intel Core i9. Fonte immagine: igor_kavinski (tramite forum Anandtech)

Con PPT illimitato, la CPU ha raggiunto una temperatura massima di 80°C raggiungendo un picco di 5621 MHz e una frequenza media di 5378 MHz. Con un overclock PPT costante da 253 W, la CPU ha raggiunto temperature massime di 61°C con una media di 5,5 GHz su tutti i core.

Ryzen 9 9950X (presentazione illimitata) Ryzen 9 9950X (253 W PPT/5,5 GHz CA) Core i9-14900K (253 W MTP) Core i9-13900K (253 W MTP) Core i9-12900K (MTP da 241 W)

Come ci si potrebbe aspettare, il PPT da 253 W e 5,5 GHz erano veloci quanto la configurazione PPT illimitata poiché tutti i core funzionavano stabilmente a una frequenza più elevata e avevano molto margine termico con cui lavorare mentre il PPT illimitato non solo consumava più energia, ma anche senza intoppi.

Pertanto, le prestazioni finali della CPU hanno visto un miglioramento fino al 40% rispetto al Core i9-14900K e un miglioramento del 38% rispetto al Ryzen 9 7950X nelle configurazioni di base. Il benchmark per potenza oltre i 230 W è minimo ed è meglio attenersi al PPT da 230 W se si mira alle migliori prestazioni o se si desidera il 5% in più, optare per un overclock a 5,5 GHz su tutti i core dovrebbe essere abbastanza buono piuttosto che andare per un non-PPT Limited.

AMD è stata leader nella corsa all’efficienza grazie alla sua potente linea Zen nelle versioni precedenti, e sembra che ciò valga anche per la linea di nuova generazione. Ci stiamo avvicinando rapidamente al lancio dei processori desktop AMD Ryzen 9000 “Zen 5”, che dovrebbero arrivare al dettaglio alla fine di questo mese, e possiamo aspettarci ulteriori test e recensioni nelle prossime settimane.