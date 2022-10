Potrebbe non esserci un evento, ma ottobre sarà comunque un mese enorme per le versioni di Apple

Settembre è chiaramente uno dei mesi più importanti del calendario di Apple. Quindi 7 settembre Evento “fuori portata”.Presentata la mela iPhone 14. lineaE il Apple Watch serie 8E il Apple Watch UltraE il AirPods Pro 2a generazione. Inoltre, abbiamo una versione iOS 16 E il watchOS 9.

Potresti aspettarti che ottobre sia pallido in confronto, ma Apple ha ancora molto da offrire. C’è ancora un iPhone 14 in arrivo, forse una manciata di iPad e Mac, e forse di più. Ci aspettiamo anche alcuni aggiornamenti del sistema operativo davvero importanti, soprattutto perché iPad e Mac sono un po’ indietro rispetto all’iPhone nell’ottenere il grande aggiornamento annuale.

Nuovi dispositivi

Apple ha ancora alcuni dispositivi che verranno rilasciati quest’anno. Potrebbe esserci un evento nel mese di ottobre, o Forse proprio nienteSolo un flusso costante di comunicati stampa e aggiornamenti del sito web. Ecco cosa pensiamo sarà annunciato e rilasciato ad ottobre.

iPhone 14 Plus: L’unico prodotto che abbiamo certamente È il rilascio in ottobre è iPhone 14 più, la versione da 6,7 ​​pollici dell’iPhone standard (non professionale). Già disponibile per il preordine, in arrivo sugli scaffali e nelle cassette postali venerdì 7 ottobre.

M2 Mac Mini: Il Mac mini non è stato aggiornato dal lancio del chip M1 nel 2020 e per qualche motivo Apple sta ancora vendendo anche la versione Intel. È previsto Nuovi modelli sono in arrivo Con M2 e M2 Pro, forse una piccola riprogettazione.

MacBook Pro M2: Il MacBook Pro da 14 pollici e 16 pollici Ha solo un anno, ma i chip M1 Pro e M1 Max dovrebbero avere l’elaborazione M2. Altrimenti, i laptop dovrebbero essere simili.

M2 iPad Pro: Il iPad Pro da 11 pollici e 12,9 pollici Viene ancora fornito con un processore M1. Ora che l’M2 è uscito da mesi, è tempo per il suo aggiornamento, che dovrebbe avvenire presto. Non molto dovrebbe cambiare dai modelli di iPad Pro, a parte la possibile aggiunta della ricarica wireless.

L’iPhone ha ottenuto un enorme aggiornamento con iOS 16, che era accompagnato da watchOS 9 e tvOS 16. Ma la versione iPadOS, che di solito arriva contemporaneamente, è stata saltata.iPadOS 16.1 Sarà la prima versione per questo dispositivo. Non è raro che macOS sia un po’ indietro rispetto ai dispositivi mobili e ci aspettiamo che macOS Ventura arrivi anche questo mese.

Il primo grande aggiornamento per iPhone, iOS 16.1Avrà una serie di caratteristiche importanti quando arriverà anche questo mese.

iOS 16.1: Il Il primo grande aggiornamento iOS dopo iOS 16 Aggiungerà alcune importanti funzionalità, come attività dal vivo, miglioramenti all’indicatore della percentuale della batteria, Clean Power Charging, supporto per (possibilmente) standard per la casa intelligente e altro ancora. È ora in versione beta e uscirà probabilmente in ottobre.

?tvOS 16.1: Non ci sono molte novità importanti in tvOS 16.1, a parte forse il supporto per lo standard di casa intelligente Matter, ma verrà aggiornato per stare al passo con iOS.

iPadOS 16.1: Questa sarà la prima versione pubblica del ciclo di iPadOS 16: Apple sta saltando iPadOS 16.0. La caratteristica più grande è il nuovo Funzionalità di gestione delle fasia cui Apple continua ad apportare importanti modifiche nella speranza di metterlo in buone condizioni per il suo lancio.

macOS Ventura: Conosciuto anche come macOS 13, Ventura offre una serie di funzioni di benvenuto Come usare il tuo iPhone come webcam wireless, Passkey, Libreria fotografica iCloud condivisa, Carica argomenti da foto come iOS 16, Nuova app Impostazioni (necessita di lavoro), e altro ancora. Riteniamo che verrà lanciato con iPadOS 16.1.

Servizi

+ Apple TV

Ecco gli spettacoli, le serie e i film che possiamo aspettarci che arriveranno su Apple TV+ ad ottobre. Se vuoi sapere cosa succede dopo, dai un’occhiata La guida completa ai prossimi contenuti di Apple TV +.

Ciao Jack! Mostra di gentilezza: La seconda stagione di questo spettacolo per bambini dal vivo è tornata con Jack McBrayer. 7 ottobre

Shantaram: Un fuggitivo in cerca di redenzione nella Bombay degli anni ’80 farà tutto il necessario per ottenerlo, anche se questo significa lasciare che il suo passato penetri nel suo presente. 14 ottobre

Ghostwriter (stagione 3): Quando un fantasma infesta una libreria e rilascia personaggi immaginari nel mondo reale, un gruppo di amici lavora per risolvere un mistero che circonda gli affari in sospeso del fantasma. La terza stagione presenta un cast completamente nuovo. 21 ottobre

Acapulco (stagione 2): La seconda stagione inizia proprio sulla scia della prima, raccontando la storia del ventenne Maximo Gallardo, il cui sogno diventa realtà quando ottiene il lavoro di una vita come cabana boy al resort più alla moda di Acapulco, Las Colinas. 21 ottobre

Raymond Wray: Un film su due fratellastri che vivono all’ombra di un padre terribile. Con Ewan McGregor e Ethan Hawke. 21 ottobre

Arcade delle mele

Apple rilascia nuovi giochi su Apple Arcade il venerdì, ma nessun nuovo gioco o aggiornamento importante viene segnalato ogni venerdì. Controlla i file Domande frequenti su Apple Arcade Per un elenco completo dei giochi Apple Arcade e maggiori dettagli sul servizio. Alcuni giochi vengono rilasciati senza preavviso, ma vedrai spesso molti progetti elencati nella sezione Prossimamente.

Edizione Arcade NBA 2K23: Come l’anno scorso, 2K sta portando una versione mobile del popolare franchise di basket su Apple Arcade. 18 ottobre