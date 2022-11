Powerball: un biglietto vincente è stato venduto in California per un jackpot di 2,04 miliardi di dollari





Un unico biglietto vincente per la cifra record di 2,04 miliardi di dollari Jackpot della lotteria Powerball Venduto ad Altadena, in California, i funzionari della lotteria hanno dichiarato martedì che il fortunato possessore del biglietto ha vinto il premio più grande della lotteria.

I biglietti sono in vendita presso il Joe’s Service Center. Lo ha detto la lotteria della California su Twitter. Risultati pubblicati Powerball.com Secondo la Multi-State Lottery Association, la California ha un vincitore che abbina tutti e sei i numeri.

L’estrazione è stata posticipata lunedì sera e i numeri vincenti annunciati martedì mattina erano 10-33-41-47-56 e Powerball 10, ha detto l’associazione.

Anche se non sei un vincitore del jackpot, le lotterie chiedono ai giocatori di controllare i propri biglietti per i premi, anche piccoli: secondo la Multi-State Lottery Association, oltre 11,2 milioni di biglietti hanno vinto premi in denaro. Un totale di $ 98,1 milioni, inclusi 22 biglietti che hanno vinto $ 1 milione di premi per aver indovinato cinque numeri bianchi ma non il Powerball.

Il jackpot è stato un record di $ 1,9 miliardi, ma è cresciuto fino a $ 2,04 miliardi durante l’estrazione, ha affermato l’associazione in una dichiarazione, “rendendolo il più grande premio della lotteria del mondo” – proprio come immaginavano i suoi organizzatori. Cambiate le quote nel 2015.

In effetti, il jackpot era così grande che i funzionari della lotteria della California non avevano cartelli per questo: a nord-est di Los Angeles, presso la stazione di servizio dove è stato venduto il biglietto vincente, hanno scritto “Millionaire” sui cartelli con la scritta “B”. Fatto qui, quindi leggono invece “miliardario fatto qui”.

La portavoce della California Lottery Carolyn Becker ha detto che il vincitore non si era ancora fatto avanti, aggiungendo: “Qualcuno aveva un pezzo di carta molto importante stamattina”.

Tuttavia, il biglietto è diventato milionario: il proprietario della stazione di servizio Joseph Chahet è stato pagato $ 1 milione per essere il rivenditore che ha venduto il biglietto vincente.

Chahayat, che è arrivato negli Stati Uniti dalla Siria nel 1980 con sua moglie e due figli, ha detto ai giornalisti di essere arrivato alla stazione di servizio martedì mattina per trovare funzionari della lotteria della California ad aspettarlo.

“Hanno detto: ‘Congratulazioni, la tua stazione ha inviato un vincitore'”, ha detto, aggiungendo che credeva che il vincitore vivesse nel quartiere. Anche il nonno di 11 anni si è detto felice La lotteria è andata a vantaggio delle scuole della California.

ANNUNCIO DEL VINCITORE Martedì è arrivato dopo che i funzionari hanno ritardato l’estrazione lunedì sera a causa di quello che la Multistate Lottery Association ha definito un “problema tecnico”.

L’associazione inizialmente ha affermato che il ritardo notturno, pur riprendendo, era dovuto al fatto che una lotteria partecipante aveva bisogno di più tempo per elaborare le sue vendite ed eseguire i dati. Rapporto precedente La lotteria della California ha affermato che ha bisogno di più tempo per completare i protocolli di sicurezza necessari per una lotteria.

Martedì pomeriggio, la Lotteria del Minnesota ha annunciato che il suo sistema di verifica delle vendite aveva causato un ritardo nell’elaborazione, provocando il rinvio dell’estrazione.

“Il ritardo è necessario per garantire lo svolgimento sicuro e accurato dell’estrazione del Powerball”, ha affermato il comunicato della lotteria del Minnesota. “In nessun momento l’integrità del processo è stata compromessa”.

Tutte le 48 lotterie partecipanti devono inviare le loro vendite e giocate prima che vengano scelti i numeri vincenti, ha affermato la Multistate Lottery Association in una dichiarazione durante la notte. “Powerball ha severi requisiti di sicurezza per proteggere l’integrità del gioco e si impegna a gestire una mappa che dia a tutti i giocatori una giusta possibilità di vincere”, ha affermato l’associazione.

“Come il resto degli Stati Uniti, Powerball è ansioso di tenere la sua estrazione per il World Record Jackpot”, ha affermato l’associazione in una dichiarazione di follow-up prima dell’estrazione di martedì mattina, “tuttavia, proteggere l’integrità del sorteggio è fondamentale, anche se ciò significa ulteriori ritardi”, ha affermato la dichiarazione martedì, aggiungendo che i giocatori dovevano acquistare i biglietti. hanno insistito per mantenerli

Secondo la Multi-State Lottery Association, il jackpot di martedì è stato vinto nella 41a estrazione della corsa, segnando la sesta volta che il jackpot Powerball è stato vinto nel 2022. Alla fine ha vinto il jackpot Powerball. 3 agosto in Pennsylvania.

è enorme Powerball Il jackpot è stato vinto a gennaio 2016, con tre vincitori che si sono divisi un premio pubblicizzato come $ 1,586 miliardi. Ciascuno ha preso la sua parte del valore in contanti, che è ammontato a $ 983,5 milioni.

Le estrazioni Powerball si tengono ogni lunedì, mercoledì e sabato alle 22:59.

Il Powerball si gioca a $ 2 per biglietto e i giocatori scelgono tra cinque palline bianche numerate da 1 a 69 e una Powerball rossa numerata da 1 a 26. Se un giocatore ottiene tutti e sei i numeri corretti, vince il jackpot più grande.

Possibilità di vincere il jackpot indovinando tutti e 5 i numeri e il numero Powerball Uno su 292,2 milioni.

Prima del 2015, le palline bianche erano numerate da 1 a 59 e le powerball erano numerate da 1 a 35. Modificare Questo significa giocatori d’azzardo Ci sono più possibilità di vincere premi più piccoli, ma peggiori probabilità di vincere il jackpot, facendo crescere i grandi numeri fino a raggiungere dimensioni record.