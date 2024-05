Premi ACM 2024: elenco dei vincitori

Jason Kempin/Getty Images

La “Festa dell’anno” dell’Accademia di musica country è qui! La 59esima edizione degli ACM Awards, trasmessi in diretta dal Ford Center presso The Star a Frisco, Texas, giovedì 16 maggio, ha dato il via alla serata con Luke Combs in testa alle nomination con otto nomination, mentre Megan Morrone, la più nominata donna dell’anno agli ACM – Morgan Wallen era dietro di lui con sei.

Ma sono stati Lenny Wilson e Chris Stapleton a portare a casa alcuni dei più grandi premi della serata. La cantante di “Heart Like a Truck” ha portato a casa i premi come Artista femminile dell’anno, Artista femminile dell’anno ed Evento musicale dell’anno, che ha condiviso con la prima candidata Jelly Roll per la loro collaborazione in “Save Me”. Nel frattempo, Stapleton ha vinto le categorie Artista dell’anno, Album dell’anno e Artista e cantautore dell’anno.

La cerimonia del 2024 è stata ospitata dall’icona della musica country Reba McEntire, 16 volte vincitrice dell’ACM Award, e prodotta da Dick Clark Productions. (DCP è di proprietà di Penske Media Eldridge, una filiale di Penske Media Corporation e una joint venture tra PMC ed Eldridge. PMC è la società madre di pittura.)

Artista dell’anno

Ken Brown

Luca Combs

Nome della caramella

Cody Johnson

Chris Stapleton

Morgan Wallen

Vincitore: Lenny Wilson

Artista dell’anno

Kelsea Ballerini

Ashley McBride

Megan Morrone

Kacey Musgraves

Vincitore: Lenny Wilson

Artista maschile dell’anno

Luca Combs

Nome della caramella

Cody Johnson

Vincitore: Chris Stapleton

Morgan Wallen

Binario generale

Brooks e Dunn

Fratelli Osborne

Vincitore: Dan + Shay

Maddie e Ty

Guerra e trattato

Gruppo Sunnah

Cavalieri delle Pianure

Signora A

Piccola grande città

Vincitore: Antica Sovranità

Banda di Zac Brown

Nuovo artista dell’anno

Cassie Ashton

Ashley cuoca

Hannah Ellis

Kylie Morgan

Vincitrice: Megan Morrone

Nuovo artista maschile dell’anno

Ernesto

Cameron Marlowe

Dylan Scott

Conner Smith

Vincitore: Nate Smith

Nuovo duo o set per quest’anno

unione al neon

La strada è irrequieta

Vincitore: Tigerelli Oro

Album dell’anno

[Awarded to Artist(s)/Producer(s)/Record Company–Label(s)]

Invecchia -Luca Combs; Produttore: Chip Matthews, Jonathan Singleton, Luke Combs; Etichetta discografica: Riverhouse Artists/Columbia Nashville

vincitore: più alto -Chris Stapleton; Produttore: Chris Stapleton, Dave Cobb, Morgan Stapleton; Casa discografica: Mercury Nashville

pelle -Cody Johnson; Produttori: Trent Wilmon; Casa discografica: CoJo Music LLC / Warner Music Nashville LLC

Una cosa alla volta -Morgan Wallen; Produttori: Joey Moy, Cameron Montgomery, Charlie Waseem, Jacob Durrett; Casa discografica: Big Loud Records / Republic Records / Mercury Records

Arrotolare il tappetino di benvenuto (per sempre) – Kelsea Ballerini; Produttori: Kelsea Ballerini, Alyssa Vanderheim; Casa discografica: Black River Entertainment

Uno dell’anno

[Awarded to Artist(s)/Producer(s)/Record Company–Label(s)]

“Burn It” – Parker McCollum; Produttore: John Randall. Casa discografica: MCA Nashville

VINCITORE: “Fast Car” – Luke Combs; Produttori: Luke Combs, Chip Matthews, Jonathan Singleton; Etichetta discografica: Riverhouse Artists/Columbia Nashville

“L’ultima notte” – Morgan Wallen; Produttore: Joey Moy, Charlie Waseem; Casa discografica: Big Loud Records / Republic Records / Mercury Records

“Bisogno di un favore” – Jelly Roll; Produttore: Austin Nevarell; Etichetta discografica: Stoney Creek Records/BMG Nashville

“La prossima cosa che saprai” – Jordan Davis; Produttore: Paul DiGiovanni; Casa discografica: MCA Nashville

Canzone dell’anno

[Awarded to Songwriter(s)/Publisher(s)/Artist(s)]

“Macchina veloce” – Luke Combs; Autori: Tracy Chapman; Editore: Coniglio Viola

“Il cuore è come un camion” – Lenny Wilson; Autori: Dallas Wilson, Lenny Wilson, Trani Anderson; Editori: Sony/ATV Campagna; Canzoni house in aumento. Canzoni musicali di Wildcat Well

VINCITORE: “La prossima cosa che sai” – Jordan Davis; Autori: Chase McGill, Greylan James, Jordan Davis, Josh Osbourne; Editori: Canzoni della fattoria di famiglia; Aspetta, posso avere la musica n. 1; Canzoni universali

“Il Pittore” – Cody Johnson; Autori: Benji Davis, Cat Higgins, Ryan Larkins; Editori: Big Music Machine; Singoli platino BMG negli Stati Uniti; Musica Nashblond; Pompano che suona musica. Canzoni di Elly Mai. Pubblicazione dell’albero Sony/ATV; Gruppo editoriale Warner Tamerlano; Beh, era musica imbarazzante

“Tennessee Orange” – Megan Morrone; Autori: Ben Williams, David Fanning, Megan Morrone, Paul Jenkins; Editori: 33 Creative; Ossa Ossa Creative. Pubblicazione dell’albero Sony/ATV

Evento musicale dell’anno

[Awarded to Artist(s)/Producer(s)/Record Company–Label(s)]

“Non possiamo lasciarci adesso” – Old Dominion, Megan Morrone; Produttori: Brad Tursi, Jeff Sprung, Matthew Ramsay, Trevor Rosen, Whit Sellers, Ross Copperman, Christian Busch; Etichetta discografica: Three Up Three Down, LLC / Columbia Nashville

“Un giro diverso qui” – Riley Greene (con Luke Combs); Produttore: Dan Huff; Casa discografica: BMLG Records

“I Remember Everything” – Zach Bryan (con Kacey Musgraves); Produttore: Zach Bryan. Casa discografica: Belting Bronco Records / Warner Records, Inc

“A Man Made a Bar” – Morgan Wallen (con Eric Church); Produttore: Joey Moy; Casa discografica: Big Loud Records / Mercury Records / Republic Records

VINCITORE: “Save Me” – Jelly Roll (con Lenny Wilson); Produttori: Zach Crowell, David Ray Stevens; Etichetta discografica: Stoney Creek Records/BMG Nashville

Media visivi dell’anno

[Awarded to Producer(s)/Director(s)/Artist(s)]

Vincitore: “Burn It Down” – Parker McCollum; Produttori: Christine Pinkston e Wesley Stebbins Perry; Regia: Dustin Haney

“Umano” – Cody Johnson; Produttore: Christine Pinkston e Wesley Stebbins Perry; Regia: Dustin Haney

“Innamorato di te” – Tyler Childers; Produttore: Cassie Barton, Whitney Wolanin, Nicolas Robespierre, Ian Thorton, Silas House; Regia: Brian Schlamm

“La prossima cosa che saprai” – Jordan Davis; Produttore: Jimmy Stratakis. Diretto da: Running Bear (Stephen Kinigopoulos, Alexa Stone)

“Tennessee Orange – Megan Morrone; Produttore: Loren Starr, Saul Levitz, Laura Burhin; Regia: Jason Lester

Cantautore dell’anno

Vincitore: Jesse Jo Dillon

Ghiacciaio di Ashley

Hillary Lindsay

Insegui McGill

Josh Thompson

Artista e cantautore dell’anno

Zach Bryan

Ernesto

Resistente

Vincitore: Chris Stapleton

Morgan Wallen