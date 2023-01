Premiere, dettagli e screenshot di SD Shin Kamen Rider Rumble; Annunciata la versione inglese per l’Asia

Bandai Namco Rilasciato il primo trailer, informazioni e screenshot per SD Shin Kamen Rider RumbleEsso appena annunciato scorrimento laterale battiliAccanto è stato confermato Verrà lanciato in Asia con il supporto della lingua inglese insieme alla sua versione giapponese per Switch e pc tramite Steam il 23 marzo. La versione Switch sarà disponibile sia fisicamente che digitalmente.

Di seguito una panoramica del gioco, tramite file Sito ufficiale:

Dignitari Shin Kamen Cavaliere Il film è mostrato in uno stile altamente distorto (SD). In questo gioco d’azione Puoi goderti l’emozione di diventare un feroce combattente che diventa più forte a ogni sconfitta.

Il gioco che eredita la modalità Shin Kamen Cavaliere film. Non importa quante volte sia stato sconfitto, il protagonista Takeshi Hongo risorge per combattere per la santità dell’umanità.

Ecco una panoramica ufficiale in lingua inglese del gioco:

SD Shin Kamen Rider Rumble

Il film in uscita, Shin Kamen Rider, sarà trasformato in un gioco picchiaduro/hack and slash. La folle battaglia tra Kamen Rider e SHOCKER verrà ora mostrata in stile visivo SD, con diversi tipi di potenziamenti in attesa di essere vissuti dai giocatori. Speriamo che i giocatori possano godersi le scene di combattimento in cui saranno in grado di schiacciare i nemici in pochissimo tempo con la loro build definitiva.

Sconfiggi e rialzati! Puoi combattere con Kamen Rider per garantire la sopravvivenza degli umani? Trova la tua risposta in SD Shin Kamen Rider Rumble!

Shin Kamen Cavaliereil film

Shin Kamen Rider sarebbe uscito in Giappone nel marzo 2023. È stato annunciato che il film uscirà il 3 aprile 2021, il 50° anniversario del film Kamen Rider, ed è inteso come un nuovo lavoro originale che rende omaggio al serie.

Il film è stato scritto e diretto da Hideaki Anno, che ha creato molti film di successo. Il personaggio principale, Takeshi Hongo / Kamen Rider, è interpretato da Sosuke Ikematsu, un attore che si è fatto un nome nel cinema giapponese. L’eroina, Ruriko Midorikawa, è interpretata dalla nota attrice Minami Hamabe, mentre Hayato Ichimonji / Kamen Rider è interpretato da Tasuku Emoto n. 2, un individuo di grande talento che si adatta perfettamente al ruolo.

Il miglior cast e troupe in Giappone oggi ha riversato i loro cuori e le loro anime nella creazione di Shin Kamen Rider – una storia sul bene e sul male, e su come il destino del mondo dipende da un uomo che può salvarlo dalla distruzione.

Shin Kamen Cavaliere Storia originale: Shotaro Ishinomori

Shotaro Ishinomori Sceneggiatura/Regia: Hideaki Anno

Hideaki Anno Gettare: Sosuke Ikimatsu, Minami Hamabe, Tasuku Emoto

sistemi

Gioco senza stress in cui i giocatori possono schiacciare tutti i nemici da soli.

Ci sono un totale di sei membri SHOCKER di livello inferiore nelle solite fasi. I giocatori incontreranno diversi nemici ed eseguiranno trucchi che li terranno con il fiato sospeso. Goditi un’emozionante azione di combattimento uno contro uno e scegli con attenzione chi attaccare! “

sexy boss fight

L’attrazione di questo titolo risiede nelle impegnative battaglie contro i membri avanzati di SHOCKER, che ti aspettano come boss in ogni fase. Leggi gli attacchi dei nemici e colpisci al momento dell’opportunità.

Sconfiggi e rialzati!

I giocatori possono incontrare la sconfitta nel mezzo del gioco, ma gli oggetti che raccolgono li potenzieranno e li potenzieranno. Se i giocatori sono in grado di potenziare il tornado, potranno saltare le fasi che hanno completato e ottenere oggetti di potenziamento per avanzare in battaglia.