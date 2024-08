Premio Gamescom per il miglior gioco Nintendo annullato a causa del numero “troppo basso” di giochi

Chi ricorda che la Gamescom offre premi? SÌ. Alla fine di ogni evento, la fiera distribuisce i premi a tutti i giochi idonei presenti alla fiera di Colonia. Una di queste categorie è “Miglior gioco Nintendo”, che esiste dal 2012. Tuttavia, il premio non verrà distribuito quest’anno poiché gli organizzatori hanno annullato il premio per il 2024.

GiocatoreIl quotidiano britannico The Sun, che ha riportato la notizia, ha contattato gli organizzatori della Gamescom riguardo alla decisione di annullare il premio, e la loro risposta ha rivelato che c’erano “pochissimi iscritti” per questa categoria. Di seguito il comunicato riassuntivo integrale:

““Il numero di iscrizioni per la categoria Miglior Nintendo Switch quest’anno è stato molto ridotto. Il comitato del premio ha quindi deciso di annullare questa categoria.”

Per poter vincere un premio alla Gamescom, che inizia domani (20 agosto), il tuo gioco deve essere presente all’evento. Inoltre, devi anche inviare il tuo gioco per ricevere un premio e, a seconda del numero di giochi inviati, È prevista una tassa di iscrizionePoiché Nintendo ha già confermato che non sarà presente alla fiera, ci si aspetta la risposta di cui sopra.

Tuttavia, ciò non significa che non ci saranno giochi Switch alla Gamescom 2024: è stata confermata l’apparizione di Little Nightmares III e Civilization VII e siamo sicuri che ci saranno molti altri giochi nello show floor. Quindi, una combinazione dell’assenza di Nintendo, del fatto che gli sviluppatori danno la priorità ad altri premi e forse della mancanza di grandi titoli Switch nel 2024 significa che il premio verrà annullato per quest’anno. Beh, c’è sempre l’anno prossimo…



Nintendo domina i premi Gamescom 2023Ma con un gioco che era già uscito: un minigioco noto come The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (poiché era giocabile allo show, poteva essere premiato). Ha vinto cinque premi, tra cui Miglior gameplay, Miglior gioco Nintendo e Most Amazing.

Ma sicuramente la grande novità dello show è stata la notizia secondo cui l’azienda avrebbe mostrato alla stampa demo del successore di Switch a porte chiuse. Inoltre, alcune voci indicano una demo di Breath of the Wild in esecuzione a 4K e 60 fps sul successore di Switch.

