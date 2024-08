Premio in denaro del campionato BMW, borsa: quanto ha guadagnato Keegan Bradley per la sua vittoria nelle qualificazioni alla FedEx Cup?

Ora ufficialmente sono rimasti solo 30 giocatori in corsa per la FedEx Cup.

Keegan Bradley, che è stato l’ultimo giocatore in campo questa settimana, domenica ha ottenuto una vittoria in un colpo nel BMW Golf Championship al Castle Pines Golf Club in Colorado. Questo non solo lo ha portato al quarto posto nella classifica della FedEx Cup, ma ha anche guadagnato 3,6 milioni di dollari come parte del suo portafoglio da 20 milioni di dollari questa settimana.

Come l’evento della scorsa settimana che ha aperto i tre tornei di qualificazione, il BMW Championship offre un premio in denaro di 20 milioni di dollari come eventi principali durante tutta la stagione. Ma con solo 50 giocatori in campo questa settimana, la maggior parte dei golfisti ha vinto enormi premi in denaro.

La scorsa settimana Hideki Matsuyama ha vinto il FedEx St. Jude Championship all’inizio delle qualificazioni, guadagnando 3,6 milioni di dollari. È stata la seconda vittoria di Matsuyama in tournée in questa stagione dopo aver vinto il Genesis Invitational di febbraio, per il quale ha guadagnato 4 milioni di dollari. Matsuyama si è ritirato dal torneo di questa settimana per un infortunio alla schiena, nonostante si sia qualificato tranquillamente per il Tour Championship.

Nonostante abbia terminato la settimana con un punto di vantaggio rispetto alla metà inferiore della classifica, Scottie Schaeffler entrerà nel Tour Championship al primo posto in classifica. Schaeffler, che ha vinto sei volte in questa stagione, guida la classifica della FedEx Cup con oltre 1.000 punti. Xander Schauffele, che quest’anno ha vinto il PGA Championship e il British Open, è tranquillamente al secondo posto.

Ecco quanti soldi Bradley e il resto dei piloti hanno vinto questa settimana nel campionato BMW.

Premio in denaro del campionato BMW, pagamenti

1. Keegan Bradley – 3,6 milioni di dollari

T2. Sam Burns, Ludwig Aberg, Adam Scott – 1,503 milioni di dollari

T5. Cam Davis, Tommy Fleetwood, Si Woo Kim, Xander Scheufele – $ 728.750

T9. Chris Kirk, Alex Noren – $ 580.000

T11. Sungjae Im, Rory McIlroy – $ 500.000

T13. Tony Finau, Will Zalatoris, Ben An, Shane Lowry, Patrick Cantlay, Tom Hogue, Sepp Straka, Taylor Pendreth, Windham Clark – $ 344.111

T22. Corey Conners, Russell Henley, Brian Harman – $ 229.000

25. Brian Harman – $ 197.000

T26. Denny McCarthy, Viktor Hovland – $ 177.500

T28. Matt Fitzpatrick, Max Graiserman, Collin Morikawa: 160.000 dollari

T31. Thomas Detrie, Nick Dunlap – $ 142.500

T33. Max Homa, Christian Bezuidenhout, Matteo Pavone, Jason Day, Scottie Scheffler, JT Poston – $ 119.667

T39. Justin Thomas, Stefan Geiger – $ 102.000

T41. Davis Thompson, Adam Hadwin – $ 94.000

T43. Aaron Ray e Cameron Young: 86.000 dollari

45. Akshay Bhatia – $ 80.000

T46. Eric Cole, Austin Eckrot – $ 74.000

48. Sahith Thejala – $ 70.000

Hideki Matsuyama e Robert McIntyre si sono ritirati entrambi dal Campionato BMW a causa di infortuni alla parte bassa della schiena, riducendo il campo a 48 giocatori.