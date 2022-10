Premio Nobel per l’Economia a Ben Bernanke, Douglas Diamond e Philip Dybwick per la ricerca sulle crisi economiche

L’Economics Award, tra le più alte onorificenze nel campo, tecnicamente non è un premio Nobel. Il Premio Sveriges Riksbank per le scienze economiche è così chiamato in onore di Alfred Nobel perché non rientrava nelle categorie originali stabilite da Alfred Nobel nel suo testamento nel 1895. Finanziato dalla Banca Centrale di Svezia ed è dato Solo dal 1969Anche se il Comitato per il Nobel lo pubblicizza e lo elenca sul suo sito web.

Chi vincerà il Premio Nobel per l’Economia nel 2021?

La consegna del premio dell’anno scorso Nobel per l’Economia Gran parte della ricerca presentata nell’annuncio del premio è stata dell’economista della Princeton University ed ex consigliere della Casa Bianca Alan P. Co-autore di Kruger. Morto nel 2019. Premi Nobel Generalmente no Assegnato postumo.

Nonostante quella nota triste, tre destinatari: David Card, Joshua T. Angrist e Guido W. Impens, in particolare coloro che sono celebrati per aver cambiato il modo in cui vengono studiati i mercati del lavoro.