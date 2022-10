Preordini NVIDIA GeForce RTX 4090 e dove trovare azioni – Rapporto in tempo reale

ricaricare

Se hai problemi a trovare una GPU RTX 4090 standalone, l’utilizzo di un sistema pre-costruito è un’ottima alternativa. Sebbene sia generalmente più costoso del costo dell’acquisto di parti del computer separatamente e dell’assemblaggio dell’hardware da solo, non dovrai preoccuparti della seccatura di costruire il tuo computer e potrai giocare non appena il computer arriva al tuo computer. gradino della porta.

Siamo ora nel periodo di lancio dell’RTX 4090 e, di conseguenza, è diventato difficile trovare stock disponibili dell’odiosa GPU. Tuttavia, non dovresti arrenderti, poiché molti rivenditori stanno rendendo disponibili le loro scorte in ondate crescenti. Anche se la vetrina dice che è esaurito o esaurito ora, un nuovo lotto di carte potrebbe essere presto disponibile. Continua ad aggiornare e assicurati di salvare tutte le informazioni di pagamento e spedizione in modo da poter essere pagato al più presto se sei in grado di tagliare la tua RTX 4090 da una nuova ondata.

In particolare, la variante ZOTAC GeForce RTX 4090 Trinity OC rimane disponibile per il preordine su B&H al momento della stesura. Se hai ancora bisogno di proteggere la tua GPU, questa opportunità di preordine potrebbe essere esattamente ciò di cui hai bisogno per concludere l’affare. – Brendan Lowry