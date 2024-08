Preparazione al Draft Fantasy Football 2024: classifiche, titolari, strategia, suggerimenti, i migliori 150 giocatori provenienti dai migliori addetti ai lavori della NFL

Una buona prestazione del quarterback può aumentare la produzione di un ricevitore, mentre la sua mancanza può danneggiarla, come hanno scoperto l’anno scorso giocatori del calibro di Davante Adams e Terry McLaurin. In questa stagione, Drake London, Courtland Sutton e Jarrett Wilson sperano in una prestazione del quarterback migliore rispetto all’anno scorso. Le nostre classifiche di fantasy football 2024 indicano un previsto aumento delle statistiche, con Londra che genera molto clamore come wideout che potrebbe rubare a metà turno nella quota target di Londra (25,9%) nelle sue prime due stagioni, classificandosi al 17° posto tra i giocatori wideout, ma i suoi punti fantasy a partita lo hanno reso solo un WR47. Atlanta spera che l’arrivo di Kirk Cousins ​​​​migliori la posizione di Londra nella classifica WR del fantasy football 2024. Cosa prevedono le previsioni del fantasy football 2024 per il primo anno di Londra con Cousins?

Sia che tu stia cercando le 150 migliori squadre di Fantasy Football del 2024 di cui ti puoi fidare o le nostre classifiche di Fantasy Football 2024 specifiche per posizione che possono aiutarti a identificare potenziali giocatori di Fantasy Football 2024, assicurati di Scopri cosa ha da dire la Bibbia del Draft Football Fantasy 2024 su SportsLine.

Preparato dagli esperti di fantasy Jacob Gibbs, Scott Engel, Jimmy Eisenberg, Heath Cummings, Megan Shoop, Brandon Howard, Dan Schneier e RJ White, La Bibbia è un libro indispensabile per ogni giocatore di fantasy football serio. Gibbs, che gestisce la newsletter Fantasy Football Today, utilizza un approccio basato sui dati che lo ha aiutato a diventare uno dei valutatori fantasy più accurati del paese negli ultimi anni. Ingle è un membro fondatore della Hall of Fame della Fantasy Sports Writers Association ed è uno dei principali analisti e personalità fantasy da 25 anni.

Eisenberg è un analista fantasy senior per CBS Sports e appare regolarmente su CBS Sports HQ e sul podcast Fantasy Football Today. Cummings è uno scrittore fantasy senior per CBS Sports e ospita il podcast Fantasy Football Today Dynasty. Schaub è stata finalista nel 2022 in Best Ball Mania 3 su Underdog Fantasy, una delle più grandi competizioni Best Ball al mondo, e storicamente ha un ottimo tasso di progressione ai playoff, raggiungendo la postseason in Best Ball con oltre il 25% dei suoi voci.

Howard è un esperto analista fantasy il cui lavoro è apparso su CBS Sports e The Athletic. Schneier è senior fantasy editor presso CBS Sports e appare regolarmente con Gibbs nelle edizioni Beyond the Box Score del podcast Fantasy Football Today. White è l’esperto NFL numero 1 di SportsLine dal 2017 e ha iniziato nel settore fantasy, dove il suo lavoro è apparso su AOL Fanhouse, Fantasy Café e altri siti prima di unirsi a CBS Sports, dove ricopre il ruolo di attuale redattore capo di Contenuti fantasy e scommesse. Questa squadra porta decenni di esperienza fantasy e può farlo Ti dà un enorme vantaggio nel tuo campionato.

La Guida al Fantasy Football 2024 non solo classifica i migliori 150 giocatori nei campionati standard e PPR, ma rivela anche i dormienti, gli evasi e gli emarginati; Analizza i migliori quarterback titolari, running back e ricevitori; Ti dice quali mosse del coaching si tradurranno in un grande successo in Fantasy e ti fornisce bozze finte aggiornate che possono guidare le tue selezioni. La Bibbia del Draft Fantasy Football offre anche suggerimenti strategici dettagliati per qualsiasi campionato in cui giochi: scelta del serpente, asta o palla migliore. Vai subito su SportsLine per la nostra guida alla scelta del draft fantasy football 2024.

Le migliori scelte di fantasy football per il 2024

La Bibbia del Draft Fantasy Football presenta le stelle del Fantasy Football 2024, tra cui:

Marvin Harrison Jr., wide receiver, Arizona Cardinals: il due volte All-American dell’Ohio State ha il pedigree di essere figlio di un giocatore della Hall of Fame con lo stesso nome, ma potrebbe non avere le infrastrutture attorno a sé per raggiungere aspettative da debuttante. Sotto la guida dell’allenatore e del coordinatore offensivo nel suo primo anno, l’anno scorso, i Cardinals si sono classificati al quarto posto nella corsa ma solo al 26esimo nel passaggio, nonostante fossero in svantaggio nelle partite iniziali e spesso. Inoltre, gli ex ricevitori dei Cardinals come Christian Kirk e Marquise Brown avevano le migliori statistiche della loro carriera al di fuori dell’Arizona e giocando con Kyler Murray, come fece Kirk dopo aver lasciato la squadra per unirsi ai Jaguars, mentre Brown lo fece prima di unirsi all’Arizona con i Corvi.

“Harrison è estremamente talentuoso nella posizione di ricezione, quindi non c’è da meravigliarsi che sia già una delle prime 10 scelte nella sua posizione in termini di ADP. Ma sta scivolando in un ruolo di WR1 in un attacco in cui Marquise Brown non è finito tra i primi 50. in punti PPR per partita lo scorso anno… Aggiungete a ciò la transizione che ogni debuttante deve fare nella NFL e c’è una vasta gamma di possibilità per la sua stagione da senior che include certamente finire sotto i 20 in PPG come ricevitore,” White ha detto a SportsLine.

Joe Mixon, linebacker offensivo, Houston Texans: solo Ezekiel Elliott e Derrick Henry hanno più tocchi di Mixon tra i giocatori attivi, e quell’usura si è vista ultimamente. Ha registrato una media di appena 3,96 yard per riporto nelle ultime due stagioni e ora si troverà dietro la peggiore linea di blocco della corsa nel calcio. Houston si è classificata quarta nella media di corsa in ciascuna delle ultime tre stagioni, quindi avere un linebacker offensivo con molto battistrada sulle gomme che ora cerca corsie di corsa dietro di lui è una pessima combinazione.

“Devin Singletary è stato 38esimo nel PPG per i texani l’anno scorso, e se Mixon giocasse allo stesso livello mentre si avvicina ai 2.000 tocchi in carriera? Damion Pierce è stato estremamente deludente l’anno scorso, ma c’è una possibilità che possa tornare in lizza, ” White ha detto a SportsLine. “Se Mixon sta soffrendo.” Ottieni la guida completa alla selezione della squadra di fantasy football su SportsLine.

Come trovare le classifiche confermate del fantasy football 2024

La guida alla selezione dei giocatori di Fantasy football 2024 di SportsLine ha anche identificato tre potenziali giocatori da evitare al primo turno. I numeri di questo giocatore sono stati gonfiati notevolmente e potrebbe rovinare completamente le tue speranze di playoff se viene selezionato troppo spesso. Puoi vedere solo chi c’è qui.

Quindi, quanto vale ciascun giocatore nelle nostre classifiche di fantasy football 2024? Quali record potrebbero rovinare la tua stagione? Visita subito SportsLine per la bibbia completa del draft del fantasy football 2024, il tutto da un team di comprovati analisti fantasy che possono darti un enorme vantaggio nel tuo campionato.