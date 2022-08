Presentazione Pokémon 2022: quando e come guardarlo

I nuovi Pokémon Presents andranno in onda mercoledì 3 agosto e The Pokémon Company promette nuovi dettagli sulle app mobili del franchise e sui giochi principali in arrivo. pokemon scarlatto E il Pokémon Violetta.

Gli ultimi Pokémon Presents inizieranno alle 9:00 EDT / 6:00 PDT e dovrebbero durare circa 20 minuti, secondo un account YouTube di Pokémon giapponesi.

pokemon scarlatto E il Viola È la grande attrazione, ovviamente. Possiede Game Freak, The Pokémon Company e Nintendo rivelato un po’ Sono in arrivo dettagli sui nuovi giochi in arrivo su Nintendo Switch a novembre. sappiamo carminio E il ViolaAperitivo (Sprigatito, Fuecoco e Quaxly), tre nuovi fantastici Pokemon (piccoloE il per vedertie Pawmi) e due nuovi Pokémon leggendari (Croydon e Meridon). E sì, ci sarà professori sexye una specie di argomento di viaggio nel tempo, ma ancora non lo sappiamo carminio E il ViolaIl nuovo nome della regione, ad es. Entro la fine dei Pokémon Show di mercoledì, ci aspettiamo di saperne di più.

Per quanto riguarda le novità nelle app Pokémon, ciò potrebbe significare aggiornamenti Pokemon VaiE il pokemon uniteE il Maestri di Pokemon PrecedenteE il Pokemon Cafe ReMixe Pokémon Casa. C’è anche una possibilità lunga: un aggiornamento tanto atteso sul progetto vaporware Pokemon Sonno.