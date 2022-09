Presidents Cup 2022: i giocatori internazionali rivivono la battaglia per la vittoria il terzo giorno, mettendo in allerta il Team USA

Ad un certo punto della sessione della President’s Cup di sabato mattina, il Team USA ha condotto tutte e quattro le partite, ma la mattina successiva gli internazionali hanno reagito per guadagnare la divisione. Sconfitti nei primi due giorni.

Nella sessione pomeridiana, il Gli internazionali ne hanno fatto un gioco con la palla.

Gli internazionali hanno reagito e hanno guadagnato tre punti all’americano nel pomeriggio, dando loro almeno una possibilità di vincere la Presidents Cup per la prima volta dal 1998. Il Team USA è ora in vantaggio di 11-7.

Tom Kim ha solo 20 anni, ma brilla decisamente e ama i riflettori. La squadra della Presidents Cup ha ottenuto grandi successi tutto il giorno, ma niente è stato più grande di un lancio di 10 piedi in un 18 per dare a lui e Si Woo Kim una vittoria per 1 su Patrick Cantlay e Xander Schauffele, che hanno segnato 2-0 nelle prime due giorni in modo dominante.

Kim ha detto ai media che voleva che questa forza entrasse “più di ogni altra cosa al mondo”.

È stata la prima partita che inizia nel pomeriggio, ma la partita finale finisce. Sam Burns e Billy Hurschel non hanno tracciato 15 buche contro Adam Scott e Cam Davis. Ma con 1 su 16, hanno perso buche consecutive.

Tutti e quattro i golfisti hanno scavato colpi di ferro 18 entro 10 piedi dalla buca – Burns era di 3 piedi, ma l’uccellino di Davis ha vinto la partita, portando gli internazionali a quattro punti dagli Stati Uniti per finire la giornata.

Scott è andato 2-0 il giorno dopo aver perso le sue prime due partite del torneo, una rimonta tanto necessaria da uno dei giocatori veterani della squadra.

Justin Thomas e Jordan Spieth hanno continuato il loro dominio, vincendo le partite di sabato 4 e 3. Tommaso 10-0-2 In una partita a squadre nella President’s Cup e 14-2-3 in una partita a squadre comprese le partite della Ryder Cup. Spieth è 20-6-3 nel tag team game e 12-2-1 nella Presidents Cup. Lui e Spieth sono migliorati fino a 8-2 come partner e 4-0-0 in questo torneo.

Il Team USA ha bisogno di 4,5 punti per mantenere il trofeo che ha vinto otto volte di seguito: le due squadre hanno pareggiato nel 2003. Gli internazionali hanno bisogno di 8,5 per vincerlo.

Ma con 12 singoli di domenica, tutto è possibile, e lo slancio, anche se una buona montagna da scalare, è comunque, tanto che il capitano della nazionale Trevor Immelman ha detto che era sull’orlo delle lacrime.

