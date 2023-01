Pressione alleata sulla Germania sui carri armati per l’Ucraina: aggiornamenti in tempo reale

video Il segretario alla Difesa Lloyd J. Austin III ha annunciato un pacchetto di aiuti da 2,5 miliardi di dollari per l’Ucraina e ha ribadito l’impegno dell’America a sostenere la guerra dell’Ucraina contro la Russia durante un incontro con i funzionari della difesa occidentale in Germania. credito credito… Wolfgang Ratte/Reuters

BERLINO – Con il tempo che passa dall’atteso annuncio dell’eventuale invio di altri carri armati occidentali in Ucraina, i negoziatori degli alleati di Kiev stanno ancora cercando di raggiungere un consenso.

Nonostante la crescente pressione di diversi alleati europei, non era chiaro se Berlino avrebbe inviato alcuni dei suoi carri armati Leopard 2 in Ucraina o avrebbe consentito ad altri paesi europei di inviare in combattimento le proprie forniture di veicoli di fabbricazione tedesca.

Boris Pistorius, il nuovo ministro della difesa tedesco, ha dichiarato nel pomeriggio durante una pausa dei negoziati alla base aerea di Ramstein che non c’era ancora alcun accordo per l’invio del carro armato principale Leopard 2. Ha detto di aver ordinato una revisione di tutti i carri armati Leopard disponibili in La Germania sarà pronta se si deciderà di inviare i propri carri armati in Ucraina.

Ha detto che una tale decisione potrebbe richiedere da un giorno a settimane per essere raggiunta, ma la Germania voleva che fosse pronta. “Allora, saremo in grado di agire immediatamente e fornire supporto entro un periodo di tempo molto breve”, ha affermato.

“Nessuno di noi può dire oggi quando e quale sarà la decisione”, ha detto Pistorius. Ha anche affermato che “l’impressione che di tanto in tanto appare che ci sia una coalizione unificata e che la Germania stia ostacolando è sbagliata”.

Ci sono stati suggerimenti che Berlino Non vuole inviare nessuno dei propri Panthers a meno che anche gli Stati Uniti non accettino di inviare i propri carri armati M1 Abrams, cosa che l’amministrazione Biden è stata riluttante a fare. Ma il signor Pistorius ha dichiarato in un’intervista giovedì sera che “non era a conoscenza di alcuna associazione del genere”.

Anche se la Germania non invia i propri Panthers, c’è un’altra strada: in quanto produttore del carro armato, la Germania potrebbe autorizzare gli altri 12 paesi europei che li utilizzano a donarne alcuni a Kiev. Possono quindi essere spediti rapidamente, anche se gli equipaggi ucraini dovranno essere addestrati al loro utilizzo. Gli analisti della sicurezza hanno sostenuto che i Panthers sarebbero stati trasportati in Ucraina attraverso l’Europa, il che alleggerirebbe l’onere per i singoli paesi.

Venerdì Pistorius ha detto ai giornalisti a Ramstein che la Germania non ha ostacolato i colloqui. credito… Ronald Wittek/EPA, tramite Shutterstock

In vista dell’incontro, si è riunito il Gruppo di contatto per la difesa ucraina, Alleati di Kiev Le erano state promesse grandi scorte di armi alla prima linea. Insieme al Ministro della Difesa dell’Ucraina, Oleksiy Reznikov, e Mark A. Milley, Presidente del Joint Chiefs of Staff, il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd J. prende.”

La Russia si sta riorganizzando, reclutando e cercando di riattrezzare. “Questo non è il momento di rallentare, è il momento di scavare più a fondo”, ha detto Austin. Ha aggiunto: “Il popolo ucraino ci sta guardando, il Cremlino ci sta guardando e la storia ci sta guardando”.

L’incontro, che comprende funzionari di un massimo di 50 paesi, è incentrato su come fornire armi all’Ucraina per cercare di espellere le forze russe dai territori occupati nell’Ucraina orientale.

L’Ucraina ha ordinato sia il carro armato Abrams di fabbricazione statunitense che il carro armato tedesco Leopard 2, di cui 2.000 sono disponibili in tutta Europa. Il Leopard è ampiamente visto come l’opzione migliore, dato che è già sul continente e molti alleati europei hanno pezzi di ricambio e la capacità di addestrare combattenti ucraini sul carro armato.

Parlando in live streaming all’apertura dell’evento Rammstein, il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha affrontato le tensioni nella stanza sottolineando il suo appello ai carri armati. La sua gratitudine per le passate forniture di armi, ha detto, non poteva alterare la velocità con cui stava andando la guerra e richiedeva nuove attrezzature.

Il signor Zelensky ha anche chiarito che la richiesta di carri armati è stata l’inizio di una spinta per armi più avanzate – una posizione che significa che un dibattito così duro tra gli alleati della NATO di Kiev probabilmente continuerà.

Venerdì, il Cremlino ha minimizzato il potenziale impatto dei carri armati occidentali in Ucraina. Nella sua telefonata quotidiana con i giornalisti, il portavoce del Cremlino Dmitry S. Peskov ha ribadito quale sia stata la posizione della Russia dall’inizio della sua invasione: le forniture di armi occidentali non faranno che aggravare le sofferenze degli ucraini in vista dell’inevitabile vittoria della Russia.

“Abbiamo ripetutamente affermato che queste consegne non saranno in grado di cambiare radicalmente nulla”, ha affermato Peskov, citato dall’agenzia di stampa Interfax.

Anton Troyanovsky Contribuire alla redazione dei report.