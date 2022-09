Presto sulle banconote di tutto il mondo: King Charles

Quasi 70 anni fa, il ritratto della regina è apparso sulle monete del Regno Unito, con varie immagini del suo profilo man mano che invecchiava. È apparso sulle banconote del paese per più di 60 anni ed è stato il primo monarca britannico a farlo. La sua immagine appare anche sulla valuta di molti paesi che erano precedentemente sotto il dominio britannico.

Dal 1953, un anno dopo che la regina salì al trono, le monete del Regno Unito hanno conservato cinque diverse versioni del suo ritratto. È apparso sulle banconote del paese a partire dal 1960.

Ci sono più di 4,7 milioni di banconote in circolazione nel Regno Unito, per un valore totale di 82 miliardi di sterline (95 miliardi di dollari), secondo la banca centrale. La Royal Mint ha detto che c’erano anche circa 29 miliardi di monete in circolazione.

È probabile che la nuova moneta verrà introdotta gradualmente e coesisterà come moneta a corso legale con vecchie banconote e monete per un periodo di tempo.

Una fase simile si è verificata nel 2017, quando la Royal Mint ha iniziato a emettere una nuova moneta da £ 1 a 12 facce. La nuova moneta è circolata contemporaneamente alla vecchia moneta rotonda da £ 1 per sei mesi prima che quest’ultima perdesse il suo corso legale.

Ma non sono solo le critiche a richiedere un cambiamento. Il Regno Unito sta affrontando un massiccio processo di modifica delle insegne reali su migliaia di cassette postali e passaporti di nuova emissione.

Ancora nessuna modifica

La Royal Mint ha dichiarato in una dichiarazione sul suo sito web che le monete recanti l’immagine della regina “rimangono a corso legale e in circolazione” e che la produzione continuerà come al solito durante il “rispettabile periodo di lutto”.

La Banca d’Inghilterra ha dichiarato che gli iconici “ritratti della regina” [were] sinonimo di “alcune delle sue opere più importanti.

“Le banconote esistenti con il ritratto di Sua Maestà continueranno ad avere corso legale”, si legge in una nota giovedì. (A un certo punto venerdì, molte persone stavano cercando di accedere al sito Web della Royal Mint perché c’era una coda virtuale per entrare.)

La banca centrale ha dichiarato che elaborerà i suoi piani per sostituire le banconote esistenti una volta terminato il periodo di lutto. La Royal Mint ha anche detto che avrebbe fatto un annuncio a tempo debito.

Il ritratto della regina appare anche su alcune banconote e monete in tutto il Commonwealth, un’associazione di 54 paesi, quasi tutti colonizzati un tempo dal Regno Unito.

In Canada, dove la regina è ancora capo di stato, il suo ritratto appare su banconote di plastica da 20 dollari.

“L’attuale banconota in polimero da $ 20 è in circolazione per gli anni a venire. Non ci sono requisiti legislativi per modificare il design durante un periodo specifico in cui il re cambia”, ha affermato Emily Veron-Craig, portavoce della Bank of Canada. Dichiarazione alla CNN Business.

Veron Craig ha aggiunto che il ministro delle finanze canadese è responsabile dell’approvazione del design delle nuove banconote e di solito ci vogliono alcuni anni per emettere queste banconote.

Anche in Australia, il ritratto della regina appare su una banconota da $ 5. La Reserve Bank of Australia ha dichiarato venerdì che non ci sarebbero stati “cambiamenti immediati” nelle sue banconote.

Ha aggiunto che le sue banconote da $ 5 “non verranno ritirate” e probabilmente rimarranno in circolazione per anni.