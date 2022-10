Prezzi del gas in aumento: i titoli locali in tutto il paese evidenziano il dolore alla pompa

testate giornalistiche locali In tutto il Paese stanno evidenziando i prezzi del gas, che sono tornati in aumento nelle ultime settimane.

Il quotidiano Tulsa World in Oklahoma mercoledì ha evidenziato come i prezzi del gas a Tulsa siano saliti alle stelle “20 centesimi al gallone durante la notte”, balzando a $ 3,59 dopo $ 3,38 il giorno prima.

Il WBRC fuori Birmingham ha riferito venerdì: “Tre giorni fa in Alabama, la media statale era di $ 3,19 al gallone. Venerdì abbiamo raggiunto $ 3,32 al gallone e questo continuerà ad aumentare”, aggiungendo: “Con l’offerta e la domanda che cambiano per sempre, è difficile Ora vediamo quanto di un aumento vedremo.

L’aumento del prezzo del gas colpisce gli elettori nei principali paesi a reddito medio: “Nessuno è stato coinvolto in questo”

Giovedì, l’affiliata della CBS KENS 5 a San Antonio ha riportato un aumento dei prezzi del gas del Texas a $ 3,20 al gallone, scrivendo “sono nove centesimi in più rispetto alla scorsa settimana e 35 centesimi in più rispetto al costo dell’anno scorso”.

“Gli automobilisti a El Paso pagano in media $ 3,56 per gallone, mentre i conducenti nell’area metropolitana di Brownsville-Harlingen pagano almeno $ 3,02 per gallone”, aggiunge il rapporto.

Nel Midwest, il Detroit News riportava il titolo: “I prezzi del gas continuano a salire in Michigan, con un aumento di 23 centesimi al gallone rispetto alla scorsa settimana”.

“Questo ultimo aumento pone il prezzo medio alla pompa a $ 4,17 per il normale carburante senza piombo, che è 33 centesimi in più rispetto a quello che i residenti del Michigan hanno pagato a settembre e quasi un dollaro in più rispetto a questa volta l’anno scorso”, ha scritto lunedì il Detroit News. Il prezzo del Michigan è di circa 40 centesimi superiore alla media nazionale, a $ 3,80, secondo AAA-The Auto Club Group.

Dopo il taglio del petrolio dell’OPEC, il Washington Post definisce “fallita” la politica estera di Biden con l’Arabia Saudita “cattiva”

Fox 32 a Chicago Ha riferito: “Il dolore alla pompa continua mentre i prezzi del gas salgono alle stelle in Illinois”, offrendo ai residenti di Lincoln Land un avvertimento prima che l’OPEC annunci che taglierà la produzione di petrolio.

“Di conseguenza, puoi aspettarti che il dolore alla pompa peggiori prima che migliori”, ha scritto FOX 32 lunedì. “Mentre i prezzi del gas sono ancora in calo rispetto al picco di giugno, qui a Chicago, il prezzo medio del gallone normale – $ 4,81 al gallone secondo Triple-A – sta nuovamente iniziando a salire pericolosamente vicino al segno di $ 5 al gallone. terribile”.

WISH-TV di Indianapolis ha riferito che i prezzi del gas in Indiana hanno superato la soglia dei $ 4, scrivendo martedì che il prezzo medio del gas è salito a $ 4,12 per gallone e che è “16 centesimi in più rispetto alla scorsa settimana”.

Il Milwaukee Journal Sentinel ha riportato mercoledì: “I prezzi medi del gas in Wisconsin, Milwaukee, Green Bay e Oshkosh sono di $ 4 al gallone; il Wisconsin occidentale ha il gas più economico dello stato”.

Il Las Vegas Review-Journal ha detto ai residenti di Out West che “i prezzi della benzina sono aumentati di oltre 40 centesimi a settimana; possono salire prima di scendere.

I prezzi normali della benzina a Las Vegas sono stati in media di $ 5,52 per gallone questa settimana, più di 40 centesimi in più rispetto al prezzo medio di una settimana fa. Questo è solo 9 centesimi in meno rispetto al prezzo medio più alto mai registrato a Las Vegas di 5,61 dollari, secondo i dati AAA. “Il prezzo medio del gas del Nevada è il secondo più alto del paese, dopo la California… lo stato è di circa $ 1,70 in più rispetto alla media nazionale e 91 centesimi in meno”, ha scritto martedì il Review Journal rispetto alla media della California”.

Sorpresa di ottobre? Perché il previsto aumento dei prezzi dell’OPEC potrebbe spingere i democratici

La KNXV-TV di Phoenix ha offerto una spiegazione ai residenti ponendo la domanda nel titolo: “Perché il gas di Phoenix è tornato a oltre $ 5?”

“L’alta temperatura nella valle potrebbe diminuire, ma i prezzi del gas stanno aumentando”, ha iniziato martedì il rapporto ABC15.

L’articolo citava l’analista di Gasbuddy Patrick D. Haan, che si è rivolto ai problemi delle raffinerie di petrolio della California come fonte del dolore finanziario di Phoenix alla pompa, scrivendo: “L’ABC15 ha esaminato i dati settimanali rilasciati dalle autorità di regolamentazione della California e ha scoperto che i recenti input di petrolio nella California meridionale le raffinerie sono spesso tra le più basse dal 2018. Anche le scorte di benzina nelle raffinerie progettate specificamente per l’esportazione in stati come l’Arizona e il Nevada sono molto basse… L’Arizona riceve circa il 60% della sua benzina dal sud della California e la maggior parte va nell’area di Phoenix .”

stessa California Pieno di storie sull’aumento dei costi. Il Los Angeles Times ha pubblicato il titolo: “Prezzi record del gas, problemi di elettricità mostrano il peggioramento delle vulnerabilità energetiche della California”. Il conduttore della CBS Sacramento Adrian Moore ha detto agli spettatori che il dolore alla pompa “è diventato insopportabile”, sottolineando che la California è “a pochi centesimi da un altro record”. FOX KTVU di Oakland ha pubblicato l’articolo: “La California sta per battere il prezzo più alto di tutti i tempi della benzina”.

Il Seattle Times ha riportato il “forte aumento” dei prezzi del gas che ha colpito l’Occidente, in particolare a Washington, dove il 3 ottobre il gallone era “1,39 dollari al di sopra della media nazionale”.

“A $ 5,45 al gallone, i prezzi del gas nell’area di Seattle sono aumentati del 15% dall’inizio di settembre, quando i prezzi sono scesi ai minimi da aprile, secondo un’analisi dei dati della Federal Energy Information Administration”, ha scritto il quotidiano.

L’analisi della CNN teme che il prezzo del gas possa danneggiare i democratici A novembre, il presidente “Hunt” Biden

“Non sono pazzo” per notare che i prezzi del gas sono “saltati un po’ solo nell’ultima settimana circa”, Lauren Maxwell, giornalista dell’Alaska, ha detto ai telespettatori martedì, evidenziando il prezzo medio del gallone dell’Alaska di $ 5,41.

“Buona fortuna nel cercare di trovarlo così in basso ad Anchorage”, ha detto Maxwell.

A est, Clay Moden, conduttore radiofonico del WYRK 106.5 di Buffalo, New York, giovedì ha avvertito i residenti dell’aumento dei prezzi della benzina durante il viaggio, scrivendo: “Amo guidare ma odi i prezzi del carburante? Presto qui nello stato di New York. I prezzi stanno cambiando più del tempo sembra. “In questi giorni”.

Sabato scorso Spectrum News 1 a Syracuse ha elencato i prezzi medi nelle città di New York, scrivendo: “A Buffalo, sono $ 3,69. È lo stesso prezzo di Rochester. Continuando a Syracuse, il gas è un po’ più economico lì con una media di gas di 3,59. ” dollari. E ad Albany sono 3,64 dollari.”

Dopo l’annuncio dell’OPEC, FOX 23 Maine ha riportato un aumento dei prezzi del gas durante la notte, avvertendo i residenti giovedì: “Il dolore alla pompa sta tornando. I prezzi del gas sono aumentati durante la notte e questo potrebbe essere solo l’inizio”.

I prezzi della benzina sono in prima linea nelle preoccupazioni degli elettori, poiché l’inflazione e l’economia rimangono i maggiori problemi, secondo i sondaggi d’opinione condotti nella Repubblica araba d’Egitto. elezioni di medio termine.