Prezzi delle GPU AMD e NVIDIA in caduta libera

All’inizio di settembre, continuiamo a notare che i prezzi delle GPU AMD e NVIDIA sono in calo e dovrebbero scendere ulteriormente nei prossimi giorni.

I prezzi delle GPU NVIDIA e AMD continuano a scendere al di sotto del prezzo consigliato, poiché la serie RTX 3090 scende per la prima volta sotto i $ 1.000!

La scorsa settimana, noi menzionato In che modo i partner AMD e NVIDIA erano disposti a offrire sconti e sconti ancora maggiori sull’inventario esistente per svuotare l’inventario e prepararsi per la prossima generazione di GPU. I produttori di grafica hanno fallito nel loro tentativo iniziale di spostare quantità decenti di GPU, ma il secondo round, che sarà ancora più brutale in termini di riduzioni dei prezzi, dovrebbe raggiungere i rivenditori questo mese e ne stiamo già vedendo i segni.

Fino alla stesura di questo articolo (22/03/09) diversi Le schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti e RTX 3090 sono scese sotto la soglia di $ 1.000- $ 1.100. A Newegg, la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3090 può essere acquistata a partire da 959,99 USD, un calo del 36% rispetto al prezzo consigliato di $ 1.499 e la prima volta che la catena è scesa al di sotto di $ 1.000. Nel frattempo, la GeForce RTX 3090 Ti è ora in vendita al dettaglio 1099 dollariSi tratta di una riduzione maggiore del 45% rispetto al prezzo consigliato di $ 2.000.

Anche la NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti che è scesa sotto i $ 900 poche settimane fa è ora in vendita 799 dollari, che è un calo del prezzo di $ 100 dal nostro ultimo articolo sui prezzi. Questo è il 33% in meno rispetto al prezzo consigliato della carta che era stato fissato a $ 1.199 al lancio. Su Newegg, puoi persino trovare un RTX 3090 di vendita per 928,99 USD. Su BestBuy, puoi persino trovare l’RTX 3080 Ti elencato a partire da $ 739,99.

NVIDIA non è l’unica interessata dai tagli di prezzo perché la Radeon RX 6950 XT e la RX 6900 XT di AMD sono ben al di sotto del prezzo consigliato. Anche la RX 6950 XT è scesa al di sotto di $ 1.000 a $ 949 rispetto a un prezzo consigliato di lancio di $ 1099, mentre la Radeon RX 6900 XT ha mantenuto il suo prezzo consigliato di lancio di $ 699 di $ 999.

in più di Forum BaiduPossiamo vedere aggiornamenti dei prezzi giornalieri con molte carte di fascia alta che ora vendono al 35-45% al ​​di sotto dei MSRP. L’RTX 3090 Ti che aveva un prezzo consigliato di 14.999 RMB ($ 2173) in Cina ha attualmente un prezzo di 7.799 RMB, o $ 1.130. L’RTX 3090 e il 3080 Ti hanno registrato cali di prezzo simili e il resto della gamma attualmente vende il 10-15% al ​​di sotto del loro prezzo consigliato. Nel campo AMD, insieme all’RX 6900 XT che ha visto un calo del prezzo del 40% rispetto all’MSRP, il resto del gruppo si trova al 20-30% al di sotto dell’MSRP, che è un calo di prezzo molto più alto nel segmento mainstream di NVIDIA.

Se pensi che questi siano i prezzi più bassi che queste schede raggiungeranno e ora è il momento di acquistare una nuova scheda grafica, ti consiglio di rimandare ulteriormente l’acquisto poiché i prezzi continuano a scendere e con le voci che crescono su una possibile serie RTX 40 lancio tra pochi mesi, puoi vedere che l’RTX 3090 vende molto meno e anche vicino a $ 500 USD.