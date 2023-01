Prima sulla CNN: documenti riservati trovati a casa di Pence nell’Indiana

Washington

L’avvocato dell’ex vicepresidente Mike Pence ha trovato una dozzina di documenti contrassegnati come classificati nella casa di Pence nell’Indiana la scorsa settimana, e ha consegnato quei documenti classificati all’FBI, hanno detto alla CNN diverse fonti che hanno familiarità con la questione.

L’FBI e la Divisione per la Sicurezza Nazionale del Dipartimento di Giustizia hanno iniziato a esaminare i documenti e come sono finiti a casa di Pence in Indiana.

I documenti riservati sono stati scoperti da uno degli avvocati di Pence nella nuova casa dell’ex vicepresidente a Carmel, nell’Indiana. Trovato nell’ufficio privato e nella casa del presidente Joe Biden, dicono le fonti. La scoperta arriva dopo che Pence ha ripetutamente affermato di non avere documenti riservati.

Non è ancora chiaro a cosa si riferiscano i documenti o quale sia la loro sensibilità o classificazione.

Martedì il team di Pence ha annunciato i risultati ai leader del Congresso e ai gruppi correlati.

Pence ha chiesto al suo avvocato di perquisire la sua casa con la massima cautela nel trattare materiale riservato. L’avvocato, Matt Morgan, ha esaminato quattro scatole conservate a casa di Pence la scorsa settimana e ha trovato un piccolo numero di documenti con contrassegni classificati, hanno detto fonti.

L’avvocato di Pence ha immediatamente allertato gli archivi nazionali, hanno detto le fonti. A sua volta, l’archivio ha informato il Dipartimento di Giustizia.

L’avvocato di Pence ha detto alla CNN che quella sera l’FBI ha richiesto documenti con identità riservate e che Pence ha accettato. Gli agenti dell’ufficio sul campo dell’FBI a Indianapolis hanno preso i documenti dalla casa di Pence, ha detto l’avvocato.

Lunedì, il team legale di Pence ha portato le scatole a Washington, DC, e ha consegnato il materiale rimanente agli archivi per la revisione in conformità con il Presidential Records Act.

Nel Una lettera Greg Jacobs, rappresentante di Pence per gli archivi, ha scritto agli archivi nazionali ottenuti dalla CNN che “un piccolo numero di documenti con identificazione riservata” è stato inavvertitamente inscatolato e trasportato a casa del vicepresidente.

“Il vicepresidente Pence non era a conoscenza della presenza di documenti riservati o riservati nella sua residenza privata”, ha scritto Jacobs. “Il vicepresidente Pence comprende l’importanza di proteggere le informazioni sensibili e classificate ed è pronto a collaborare pienamente con gli archivi nazionali e qualsiasi indagine appropriata”.

Il materiale classificato è stato conservato in scatole che sono andate prima nella casa temporanea di Pence in Virginia prima di essere trasferite in Indiana, secondo le fonti. Le scatole non erano in un’area sicura, ma erano chiuse con nastro adesivo e non erano state aperte da quando erano state imballate, ha detto l’avvocato di Benz. Una volta trovati i documenti riservati, sono stati custoditi in una cassaforte situata nella casa, hanno detto le fonti.

Washington, DC, gruppo di difesa di Pence Anche l’ufficio è stato perquisito, ha detto l’avvocato di Pence, e non sono stati trovati materiali classificati o altri documenti coperti dal Presidential Records Act.

La notizia su Pence arriva mentre il consigliere speciale indaga su Biden e sulla gestione dei documenti riservati da parte del duo L’ex presidente Donald Trump. Le rivelazioni arrivano tra le speculazioni secondo cui Pence si sta preparando a candidarsi per la nomina repubblicana alla presidenza nel 2024.

Da quando l’FBI ha perquisito la casa di Trump in Florida ad agosto con un mandato di perquisizione per materiale classificato, Pence ha affermato di non avere alcun materiale classificato quando ha lasciato l’incarico. «No, non che io sappia», disse disse Associated Press ad agosto.

A novembre c’era Pence ha chiesto ABC News Ha portato documenti riservati dalla Casa Bianca alla sua casa in Indiana?

“Non l’ho fatto”, rispose Pence.

“Beh, non c’è motivo di conservare documenti riservati, soprattutto se si trovano in un’area non protetta”, ha continuato Pence. “Ma ti dirò che credo che ci debbano essere molti modi migliori per risolvere quel problema piuttosto che eseguire un mandato di perquisizione presso la residenza privata dell’ex presidente degli Stati Uniti.”

Mentre l’ufficio del vicepresidente di Pence in genere svolgeva un lavoro rigoroso selezionando e consegnando qualsiasi materiale classificato e materiale non classificato ai sensi del Presidential Records Act quando ha lasciato l’incarico, sembra che questi documenti classificati siano inavvertitamente scivolati nel processo. Fonti hanno riferito alla CNN che gli oggetti della residenza del vicepresidente erano imballati separatamente dai documenti personali di Pence.

La residenza del vicepresidente presso l’Osservatorio navale degli Stati Uniti a Washington ospita una struttura sicura che gestisce materiale classificato insieme ad altri documenti di sicurezza, ed è comune che i documenti classificati siano lì per essere esaminati dal vicepresidente.

Alcune delle scatole a casa di Pence nell’Indiana sono state imballate dalla residenza del vicepresidente, e alcune provenivano dalla Casa Bianca negli ultimi giorni dell’amministrazione Trump, compresi gli articoli dell’ultimo minuto. I documenti sì.

Documenti segreti sono stati trovati nella residenza di Pence, la terza volta nella storia recente che il presidente o il vicepresidente ha conservato in modo improprio materiale riservato dopo aver lasciato l’incarico. Sia Biden che Trump sono ora indagati da consigli speciali separati per la loro gestione di materiale classificato.

Fonti vicine al processo affermano che Pence ha scoperto i documenti riservati dopo le controversie tra Trump e Biden. suggerirebbe un problema più sistemico Relativo al Classified Material and Presidential Records Act, che richiede il trasferimento dei documenti ufficiali della Casa Bianca agli archivi nazionali al termine di un’amministrazione.

Venerdì, l’FBI ha perquisito la casa di Biden a Wilmington alla ricerca di ulteriore materiale classificato, una ricerca senza precedenti della casa di un presidente in carica, e ha trovato altri sei oggetti con contrassegni classificati. La ricerca segue la scoperta di documenti riservati nell’ufficio privato di Biden a novembre e la scoperta di materiali classificati da parte degli avvocati di Biden a Wilmington.

Gli avvocati di Biden affermano di collaborare pienamente con il Dipartimento di Giustizia nel cercare di ritirarsi dall’indagine Trump.

Lo sviluppo di martedì è stata una buona notizia per i funzionari e gli alleati dell’amministrazione Biden. Come ha affermato un alto funzionario dell’amministrazione: “È una storia solo per Biden, quindi sta abbassando la temperatura”.

Una speranza, ha detto il funzionario, è che la scoperta di documenti classificati a casa di Pence aiuterà a sottolineare che gli assistenti di Biden non sono stati gli unici a non aver impacchettato documenti classificati che avrebbero dovuto essere spostati negli archivi. La Casa Bianca potrebbe anche utilizzare lo sviluppo per sottolineare l’importanza di come è stata gestita la situazione una volta scoperti i documenti classificati, ha detto il funzionario.

I funzionari dell’amministrazione hanno sostenuto che gli avvocati che lavorano per il presidente hanno fatto la cosa giusta notificando immediatamente agli archivi quando i documenti classificati sono stati scoperti all’inizio di novembre. Squadra.

L’FBI ha ottenuto un mandato di perquisizione per perquisire il resort Mar-a-Lago di Trump ad agosto. Gli investigatori federali hanno intrapreso tale azione perché ritenevano che Trump non avesse consegnato tutto il materiale riservato nonostante un mandato di comparizione e i registri di Mar-a-Lago fossero stati spostati.

Tuttavia, secondo una fonte a conoscenza della questione, anche il team legale di Trump ha considerato lo sviluppo di Pence favorevole all’ex presidente. Sebbene le circostanze differiscano in ciascun caso, i membri del suo team legale ritengono che gli sviluppi renderanno difficile giustificare l’accusa penale contro qualcuno di loro, ha affermato la fonte.

“Sono tutti collegati in qualche modo in questo momento”, ha detto la fonte, riferendosi a Pence, Biden e Trump.

Pence ha detto a Larry Kudlow in un’intervista a Fox Business all’inizio di questo mese di aver ricevuto il briefing quotidiano del presidente presso la residenza del vicepresidente.

“Mi alzerò presto. Andrò nel posto sicuro dove il mio aiutante militare tiene quegli oggetti riservati. Li tirerò fuori e li esaminerò”, ha detto Pence. Entrarono in quella che viene comunemente chiamata torta bruciata. L’aiutante militare raccoglie e distrugge quel materiale riservato, lo stesso vale per la roba che ricevo alla Casa Bianca.

I leader del Congresso di entrambi i partiti sono rimasti sbalorditi dalle nuove rivelazioni secondo cui Pence teneva registri segreti a casa sua.

“Non lo capisco”, ha detto il presidente della magistratura del Senato Dick Durbin.

“La linea di fondo è che non so come sia successo, e dobbiamo andare fino in fondo”, ha detto il Sen. Lindsey Graham ha detto. “Non credo per un minuto che Mike Pence stia deliberatamente cercando di compromettere la sicurezza nazionale. Ma qui abbiamo un problema.

Il presidente della Camera degli affari esteri Michael McCaul ha risposto allo sviluppo, definendolo “inaccettabile”.

“Che tu sia il presidente di un comitato o il presidente o il vicepresidente degli Stati Uniti, non so cosa dirti tranne che questo non è permesso. E ho avuto a che fare con il mondo riservato per tutta la mia carriera ; Non capisco le persone che si portano a casa questi documenti. In tal caso, dovrebbe esserci una cassaforte designata per l’archiviazione e dovresti avere una valigetta adeguata per portarli. Non conosco tutti i fatti qui “, il Texas ha detto repubblicano.

Il presidente della House Oversight James Comer, un repubblicano del Kentucky che ha indagato sui documenti classificati di Biden, ha dichiarato in una dichiarazione che Pence gli ha parlato di documenti classificati trovati a casa sua.

“Ha accettato di collaborare pienamente con la supervisione del Congresso e se abbiamo domande in merito”, ha detto Comer, aggiungendo che l’apertura di Pence era “in netto contrasto” con la risposta dell’amministrazione Biden al Congresso in merito ai documenti riservati. Il rapporto di Gomer non ha menzionato i documenti riservati di Trump.

Tuttavia, martedì l’ex presidente è venuto in difesa di Pence. “Mike Pence è un uomo innocente. Non ha mai fatto nulla di deliberatamente disonesto in vita sua. Lascialo solo!!!” Trump ha postato sui suoi social media.

Correzione: una versione precedente di questa storia riportava in modo errato l’apparizione di Pence su Fox Business. È stato aggiornato con maggiori dettagli.