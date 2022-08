Primarie 2022: iniziano le primarie dello stato di Florida, New York, Oklahoma

Scontri democratici in Florida, New York, sfide progressiste fanno notizia

Ci sono diversi scontri di alto profilo tra i Democratici mentre gli elettori si recano alle urne martedì. Elezioni primarie in Florida e New York.

In Florida, il commissario all’agricoltura Nikki Fried affronta il membro del Congresso in carica Charlie Crist alle primarie del governo democratico per determinare chi sfiderà l’incumbent repubblicano. Governatore Ron DeSantis Alle elezioni generali di novembre.

La maggior parte dei sondaggi mostra Crist, un repubblicano diventato democratico che una volta ha servito come governatore della Florida mentre era membro del GOP, guidando Fried in una corsa accesa che ha visto aspri attacchi da entrambe le parti.

A New York, membri democratici di lunga data del Congresso Jerry Nadler e Carolyn Maloney Dopo che i rispettivi distretti di New York City sono stati annessi al processo di riorganizzazione distrettuale dello stato in seguito al censimento del 2020, sono costretti a competere per un seggio nel 12° distretto congressuale di New York appena disegnato.

Entrambi hanno servito al Congresso dall’inizio degli anni ’90 e devono affrontare la sfida di un terzo democratico, l’avvocato di 38 anni. Suraj PatelChi chiede “cambio generazionale” e un nuovo approccio alla rappresentanza del distretto piuttosto che “status quo”.

I sondaggi mostrano Nadler in testa alla corsa, con Maloney secondo e Patel terzo, sebbene ognuno continui a ricevere supporto da una parte significativa degli intervistati.

A New York, il membro del Congresso democratico in carica Sean Patrick Maloney sta affrontando una sfida dalla sinistra nel senatore statale Alessandra Biagi nel 17° distretto congressuale dello stato.

Biagi è un sostenitore del movimento “Difendi la Polizia”. Approvazioni ricevute Membro della “squadra” Rep. Alexandria Ocasio-Cortez, DNY

Sondaggi recenti mostrano che Maloney, che attualmente rappresenta il 18° distretto congressuale ed è considerato un democratico moderato, guida Biagi a doppia cifra; Quest’ultimo però si aspetta lo stesso sconvolgimento di Ocasio-Cortez L’allora membro del Congresso democratico Joe Crowley Nel 2018.

Leggi di più da Brandon Gillespie di Fox News, Clicca qui.