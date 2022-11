Primo giro: Collosus N9 da $ 3.299 di Polygon

Il nuovo Collosus N9 di Polygon presenta tutto ciò che è Camouflage urban glory dipinto a Sea Otter quest’anno, completo del layout delle sospensioni IFS visto per la prima volta sul Mount Bromo eMTB. La bici ha ruote da 29 pollici anteriori e posteriori (non compatibili con ruote miste) e 170 mm di escursione. Dopo una stagione di gare di enduro e raffinatezza, è ora disponibile, con un telaio in alluminio e un prezzo di $ 3299 che è in netto contrasto con le costose macchine in carbonio che sono state rilasciate di recente. Per il prezzo, Polygon ha messo insieme un impressionante pacchetto di componenti. La sospensione è gestita da una forcella Fox 38 Performance con ammortizzatore di presa e un ammortizzatore Float X2 da 230 x 65 mm. I freni SRAM Code R con rotori da 200 mm aiutano a tenere sotto controllo la velocità e Shimano si occupa del cambio tramite deragliatore XT, cassetta SLX e pedivelle XT. Sfortunatamente, queste pedivelle sono lunghe 175 mm, il che potrebbe non essere l’ideale per i ciclisti su terreni rocciosi. Sui cerchi Entity sono montate ruote Schwalbe Magic Mary larghe 2,6 pollici, che hanno una larghezza interna di 35 mm. Dettagli di Collossus N9 • Dimensione ruota: 29 pollici

• Corsa: 170 mm

• Telaio in alluminio

• Angolo della testa di 63,5 gradi

• L’angolo del tubo sella è di 77 gradi

• Foderi orizzontali da 435 mm

• Taglie: S – XL

• Peso: 17,8 kg / 39,25 libbre (taglia L)

• Prezzo: 3299 USD

• polygonbikes.com

Tutto sommato fino a 39,25 libbre (17,8 kg) – Collosus sembra un nome piuttosto appropriato visti quei numeri.

Dettagli del telaio

Il telaio di Collosus è decisamente robusto; Tutto, dall’attacco dell’ammortizzatore anteriore al doppio forcellone, fa sembrare che sia stato costruito per resistere. Tutte queste connessioni e il posizionamento degli shock occupano un po’ di prezioso spazio per la bottiglia d’acqua, il che significa che solo una bottiglia di dimensioni “normali” si adatterà al triangolo anteriore. Tuttavia, è meglio di niente. Inoltre, non è presente spazio di archiviazione nel telaio o supporti per accessori da vedere. Un’altra caratteristica mancante è il deragliatore universale, qualcosa che probabilmente diventerà più un “must have” se le voci sulla prossima generazione di SRAM sono vere.

C’è una protezione del montante a coste, anche se è un po’ corta: la copertura extra verso la parte anteriore del fodero orizzontale aiuterà a evitare che la vernice venga scheggiata dal fodero orizzontale. Le linee del freno, del deragliatore e del contagocce sono instradate internamente, sebbene non ci sia nulla all’interno del telaio per impedire loro di vibrare, per fortuna non ho notato molto rumore sulla mia bici di prova.

È bello vedere che il Collosus è specificato con un guidacatena e un paracolpi, perché rettificare una catena è un buon modo per mettere un freno a una pista. C’è anche una protezione per pneumatici sul lato inferiore del tubo obliquo per tenerlo al sicuro da sassi volanti o cancelli di camion.

Ingegneria

La maggior parte delle figure geometriche per il Collosus si allineano con quello che è diventato lo standard per questa classe. L’angolo di sterzo è incassato, 63,5 gradi con una forcella da 170 mm, la portata è di 480 mm per una taglia grande e l’angolo del tubo sella è di 77 gradi. I foderi orizzontali sono sul lato più corto a 435 mm su tutta la linea: non cambiano con ogni dimensione, una pratica che sempre più aziende stanno adottando.

Disegno della sospensione

Polygon sembra avere un’affinità per i design delle sospensioni che sono leggermente diversi dalla norma: c’era il design a doppio collegamento e dall’aspetto fluttuante dell’FS3. Torna nel 2014e ancora più esteticamente gradevole Piazza Uno EX9 Con R3ACT sospeso nel 2017. Il Collosus mantiene la tendenza, anche se l’aspetto generale probabilmente non sarà così polarizzante come questi altri due esempi.

Utilizza una versione del design IFS (Independent Floating Suspension System) visto per la prima volta sul Monte Polygon. Bromo eMTB. Il concetto è che i due brevi collegamenti a rotazione opposta possono essere utilizzati per dettare il percorso dell’asse, mentre i reggisella e il collegamento oscillante vengono utilizzati per regolare la curva della leva o la quantità di avanzamento presente. Tutte queste connessioni possono rendere più facile per i progettisti ottenere le caratteristiche di sospensione che desiderano, ma significa anche che ci sono 16 cuscinetti a cartuccia di cui tenere traccia e il gruppo cuscinetto più basso si trova proprio davanti alla ruota posteriore, che è dove fango e sporcizia finiranno su una corsa sciatta.

Le percentuali anti-squat sono piuttosto alte, intorno al 121% nell’abbassamento prima di diminuire gradualmente man mano che la bici percorre la sua corsa. La scala del grafico fa sembrare la progressione un po’ estrema, ma in realtà è di circa il 19%, il che è abbastanza tipico per una bici da enduro con viaggi più lunghi.

impressioni di guida

A chiunque dica che il peso non ha importanza, vi incoraggio a portare fuori il vostro Collosus. Ho passato un sacco di tempo – anni, in realtà – in sella a biciclette nella gamma di 40 libbre, e sono ben lungi dall’essere un peso, ma ammetto che è un po’ difficile raccogliere la spinta per esci a pedalare così a lungo su una bici così pesante. Chissà, forse sono solo il più tenero.

Sì, mi rendo conto che la Collosus non è una bici in fibra di carbonio molto costosa, e sono disposto ad abbassarla un po’ nel reparto peso considerando il suo prezzo e la combinazione di hardware, ma a 39 sterline è ancora piuttosto grossa. Non posso fare a meno di chiedermi quanto peso e complessità si sarebbero potuti risparmiare passando al collaudato e vero layout Horst Link, piuttosto che attenersi ai collegamenti richiesti per il layout delle sospensioni IFS?

Peso a parte, Collosus Fare Buona pedalata, soprattutto per una bici con 170mm di escursione. La sospensione è abbastanza silenziosa da non sentire il bisogno di premere l’interruttore di salita sul Float X2, e anche su percorsi di tiro più lunghi ero perfettamente contento di tenerlo in posizione aperta. I foderi orizzontali sono sul lato più corto dello spettro, ma l’angolo di seduta ripido e l’angolo di sterzo lento lavorano insieme per aiutare a evitare che la bici si senta come se volesse inclinarsi su una ripida salita. Sebbene sia una bici lenta abbastanza grande, non ho trovato eccessivamente difficile manovrare attraverso tornanti più stretti o sezioni più tecniche: sono davvero le gomme a rotolamento lento e il peso complessivo che le danno una sensazione più silenziosa quando si sale.

Quando è il momento di scendere, il Collosus non è il più veloce fuori dal cancello, ma si sente solido e pronto a tutto una volta che è a regime. L’estremità posteriore è piuttosto rigida e questa caratteristica, insieme ai foderi orizzontali più corti, rende facile far scorrere la ruota posteriore dentro e fuori dalle curve strette, anche se ciò comporta un leggero calo di trazione e aderenza – a volte sembrava un colosso posteriore era più probabile che facesse scivolare Wheeling attraverso una curva invece di intagliare un arco pulito. Inoltre non ha la sospensione morbida e fresca; Toglierà il limite alle cose difficili, semplicemente non cancella quei successi più grandi allo stesso modo di alcune delle altre bici in questo segmento di viaggio.

Nel complesso, il Collosus N9 offre un grande valore quando si tratta di specifiche delle parti e la geometria non lo smorzerà finché lo mantieni in discesa su percorsi più ripidi e più tecnici. Il peso è il più grande svantaggio, anche se questo potrebbe non essere una grande preoccupazione per i passeggeri che trascorrono la maggior parte del loro tempo salendo all’interno di un veicolo navetta o seduti su una sedia a rotelle.