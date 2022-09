Probabilità Oscar ‘Don’t Worry Darling’: Florence Buck, Harry Styles

Non si può negare che Olivia Wilde possa dirigere un film infernale. E con la sua ultima avventura dietro le quinte, “Don’t Worry Darling”, la regista trasformata in attrice crea un thriller avvincente e ricco di suspense.

È un film che dovrebbe risuonare con gli spettatori, incluso un gruppo di occhi tranquilli che potrebbe venire a vederlo. Firenze pag, Stili di Harry E Chris Pino. Per lo meno, è un film che continua a generare molto entusiasmo (sono già stati generati un sacco di titoli prima del rilascio, alcuni dei quali riguardano persino il film stesso). Tuttavia, come la maggior parte dei thriller popcorn, le possibilità dell’Academy di convalidare il film nelle loro schede elettorali sono remote quanto il tentativo del film di far sembrare Harry Styles poco attraente in una scena cruciale. Bel tentativo, ma non lo compro.

Il prodotto finale era un buffet di thriller ad alto numero di ottani come “Gone Girl” (2014), che si è guadagnato un nome per la sua attrice protagonista Rosamond Pike. Buck, una precedente candidata per “Piccole donne”, inizia a dubitare della sua realtà di moglie suburbana e ha dei campioni, ma i difetti della sceneggiatura la tengono fuori a guardare dentro.

È probabile che qualsiasi amore da Oscar derivi dai costumi glamour di Ariane Phillips e dall’inquadratura sensuale del direttore della fotografia Matthew Lipatik. Ma anche quelli sembrano un lavoro pesante per la Warner Bros., lo studio dietro il film.

L’ensemble è pieno di artisti di talento e stelle di primo piano. Pine fa il miglior lavoro del cast di supporto come una misteriosa figura simile a un guru, mentre Styles mostra che può recitare. Tuttavia, se Styles trova un modo per ricevere il riconoscimento dei premi, è più probabile che venga minimizzato rispetto al suo posizionamento nel genere in “My Policeman” di Amazon Studios.

E Wilde non si limita a dimostrare di essere il vero affare come regista. Ricorda al pubblico che è una grande attrice quando le viene assegnato il ruolo giusto. Wilde interpreta un vicino di casa che beve cocktail con alcuni oscuri segreti che ha alcune scene ad eliminazione diretta. Non verrà nominato, ma è bello vederlo tornare in forma dopo un periodo trascurato in “Meadowland”.

In conclusione: puoi cancellare “Don’t Worry Darling” dalla tua lista degli Oscar.