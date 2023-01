Produttore esecutivo in caso di cancellazione – Scadenza

Allarme freno! Questa storia contiene punti della trama del finale della serie Nuova Amsterdam.

Molto tempo fa, Good Doctors in New Amsterdam: dramma su un vecchio ospedale generale del creatore/produttore esecutivo David Schulnerregista/produttore esecutivo Pietro Ortone La Universal Television ha concluso la sua corsa di cinque stagioni su NBC martedì. Lanciata nel 2018, la serie è basata sul libro Dodici pazienti: vita e morte al Bellevue Hospital di Eric Mannheimer.

Qui, Schulner e Horton riflettono su cosa hanno fatto e cosa non hanno fatto nell’episodio finale, e perché ci pensano strada Troppo presto per finire il dramma che è protagonista Ryan EggoldE Janet Montgomery, Joko Sims, Tyler Labine, Debra Monk, Matthew Jeffers e Sandra May Frank.

Scadenza Avevi una lista di controllo alla fine delle cose che volevi includere, come un incidente con la motosega?

Pietro Ortone Sì, quella era l’intera premessa dell’episodio. Motoseghe abbiamo pensato, cosa possiamo fare con una motosega?

Davide Schulner Abbiamo pensato solo al nostro core team. Come onoriamo quei personaggi che abbiamo imparato a conoscere e ad amare negli ultimi cinque anni?

Scadenza Sai come andrà a finire fin dall’inizio? Hai immaginato questo finale per un po’, hai chiuso il cerchio con “Come posso aiutarti?”

Schulner Sapevamo che la fine doveva arrivare dall’inizio, solo perché è un bene per la narrazione. Quindi siamo sicuramente tornati al pilot per scoprire da dove sono iniziati questi personaggi e quale sarebbe stata una conclusione sorprendentemente soddisfacente.

Deadline Hai parlato per un po’ di Max (Eggold) che uccide il cancro?

Schulner Mi sentivo un po’ a mio agio. E ho fatto il pronto soccorso con il dottor Green. Ci sono molte offerte che ci hanno preceduto. Volevamo solo evitare qualsiasi duplicazione.

Ortone E poi non possiamo tornare indietro e farlo di nuovo.

Scadenza Determinare la tua condizione medica finale è stata una sfida? Ci sei andato avanti e indietro?

Ortone Dal momento che ogni caso nella storia della medicina è stato sfruttato dai programmi televisivi, noi compresi…

Schulner Siamo rimasti bloccati tutto il giorno. Non riusciamo a pensare alla cosa giusta. Abbiamo sbattuto la testa per un giorno intero e alla fine ho buttato fuori tutti. Ho detto: “Lasciamo Zoom, ci prendiamo un’ora, ci prendiamo due ore, e poi tutti tornano nella stanza e tirano fuori qualcosa, hanno solo una cosa che pensi sarebbe un ottimo intervento chirurgico terminale”. Sono tornato con una strana operazione da 5 milioni di dollari generata al computer, come un’operazione con il raggio laser. Stavamo solo cercando di trovare qualcosa di grande e folle. Poi Jay, il nostro assistente sceneggiatore, ha eseguito l’operazione che ha richiesto 50 persone. Abbiamo subito capito che era così perché riguardava i nostri personaggi. Non si tratta di chirurgia folle. Riguarda tutti i personaggi che abbiamo avuto nel nostro show per cinque anni, per 92 episodi. E questo intervento è stato un modo per noi di riportare tutti i personaggi che sono stati operati a New Amsterdam per un intervento unico. Riguardava il paziente, ma soprattutto, riguardava i nostri personaggi.

Ortone Il team Covid non era contento. A parte questo, è stata un’idea davvero interessante. Lo spettacolo è principalmente un pezzo personale. Esistono condizioni mediche in modo che possiamo parlare di queste persone e argomenti. Quando ho chiesto del finale, una delle cose che ho amato del modo in cui è andata a finire è stato il modo in cui la figlia di 11 anni di David glielo ha rivolto per prima, che Luna [Max’s daughter] Ritorna adulto. Quindi è stato un lavoro di squadra.

Schulner Una settimana dopo, un altro scrittore mi ha inviato un’e-mail con lo stesso finale. E poi una settimana dopo, ero sul set con Erica Green Swafford e lei mi ha detto: “È pazzesco, ma se questa fosse la scena finale di New Amsterdam e il ritorno di Luna da adulta?” Quindi tre persone nello spazio di tre settimane hanno avuto questa visione collettiva.

Deadline si aspettava davvero che la donna zuccherosa che Iggy non riusciva a inserire nel sistema sarebbe stata trovata morta in una strada da qualche parte.

Ortone Beh, penso che uno dei motivi per cui si sente così sia perché è una così brava attrice. Vuoi rivederla. È solo che non si relaziona davvero con la nostra gente. Il finale aveva davvero bisogno delle persone con cui avevamo vissuto per cinque anni. Non si trattava dei nostri problemi, ma del nostro personale.

Schulner E dalla scena finale, è molto chiaro che morirà per strada. Non abbiamo bisogno di vederlo.

Scadenza Sapevi che qualunque cosa accada, vuoi concludere con un po’ di speranza?

Ortone Abbiamo dovuto lasciare le persone con la speranza in bocca.

Scadenza Presumiamo che Max ed Elizabeth (Sandra May Frank) siano rimasti insieme?

Schulner Questo sta a te decidere.

Scadenza Pensi di avere un sacco di tempo per finire esattamente come vuoi?

Ortone Io no. Penso ancora che questa cosa sarebbe dovuta andare avanti per altri due anni. C’è ancora molta storia da raccontare e questi personaggi sono molto divertenti. David ha creato una vasta gamma di personaggi straordinari e voglio saperne di più su tutti loro. Siamo al terzo posto su Netflix in questo momento. Non credo che il pubblico sia pronto neanche per questo.

Schulner Siamo ancora primi nella fascia oraria.

Ortone È un po’ vago sul motivo per cui è stato cancellato, a dire la verità.