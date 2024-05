Profonda tristezza e rabbia consumano Israele nel Giorno della Memoria

TEL AVIV, Israele (AP) – Il figlio di Ruby Chen, Itai, è stato ucciso Attacco di Hamas il 7 ottobre. Ma a differenza delle famiglie degli altri soldati uccisi quel giorno, Sen non ha una tomba da visitare a causa dei resti di suo figlio Catturato a Gaza.

La mancanza di un luogo di riposo finale è ora fortemente sentita, poiché Israele celebra il Giorno della Memoria per i soldati caduti, quando le tombe vengono piante dai parenti sulle tombe dei loro cari.

“Dove dovremmo andare?” Ha detto Chen. “Non c’è nessun luogo di sepoltura dove possiamo andare.”

Un poster raffigurante il soldato israeliano caduto Itai Chen, in un’installazione che delimita un tunnel nella Striscia di Gaza, mercoledì 8 maggio 2024, a Tel Aviv. (AP Photo/Maya Allerusso)

Il Giorno della Memoria è sempre un’occasione triste in Israele, che è stato afflitto da ripetute guerre e conflitti nel corso dei suoi 76 anni di storia. Ma l’agonia di Sen sottolinea come quest’anno abbia assunto una tristezza profonda e toccante mentre la rabbia infuria per le sconfitte del 7 ottobre e per la guerra che ha scatenato.

Le famiglie dei caduti, insieme ad ampi settori dell’opinione pubblica, chiedono conto ai leader politici e militari per gli errori che hanno portato alla morte di centinaia di persone nel peggior attacco della storia del Paese.

“Molte persone sono state uccise quel giorno a causa di un colossale errore di valutazione”, ha detto Chen, che per mesi ha creduto di essere ancora vivo dopo essere stato prelevato da Gaza prima che fosse confermato morto. “Chi ha dato un giudizio sbagliato, il Primo Ministro deve pagare.”

Israele celebra il suo Giorno della Memoria per i soldati caduti e le vittime degli attacchi domenica dal tramonto con una cerimonia ufficiale ed eventi minori il giorno successivo nei cimiteri militari di tutto il paese. La solennità viene improvvisamente interrotta dalla fanfara del Giorno dell’Indipendenza che inizia lunedì sera.

L’unione delle due giornate evidenzia il legame tra le costose guerre intraprese da Israele e la creazione e la sopravvivenza dello Stato, che sarà difficile da conciliare in un momento in cui Israele è attivamente in guerra quest’anno. Sentirsi più insicuro che mai.

Sebbene lo shock del 7 ottobre sia grande, si prevede che ogni giorno sarà drammaticamente diverso da quello degli anni precedenti.

Più di 600 soldati israeliani sono stati uccisi da quando Hamas ha lanciato la sua offensiva a sorpresa il 7 ottobre, quando migliaia di combattenti hanno imperversato nelle basi militari israeliane meridionali e nelle comunità addormentate durante la festività ebraica.

Familiari e attivisti trasportano una bara vuota durante un finto funerale tenuto dai militanti di Hamas in occasione del Giorno della memoria israeliano per i resti degli israeliani nella Striscia di Gaza, vicino al palazzo del parlamento israeliano, giovedì 9 maggio 2024, a Gerusalemme. (Foto/Ohad Zwigenberg) Una vista del cimitero militare di Mount Herzl a Gerusalemme giovedì 9 maggio 2024. (AP Photo/Ohad Swigenberg)

Secondo funzionari israeliani, quel giorno furono uccise circa 1.200 persone, un quarto delle quali soldati, e 250 furono portate prigioniere a Gaza. L’attacco è scoppiato GuerraGiunto all’ottavo mese, secondo i funzionari sanitari locali, sono stati uccisi più di 34.700 palestinesi, la maggior parte dei quali donne e bambini.

I militanti hanno sfondato le imponenti difese israeliane, hanno sfondato la recinzione di confine e hanno accecato le telecamere di sorveglianza, combattendo le forze di sicurezza di prima linea del paese, molte delle quali erano in inferiorità numerica. L’israeliano-americano Itay Chen è uno di loro.

I militanti hanno raggiunto circa 20 località diverse nel sud di Israele, estendendosi fino alle città oltre la cintura delle comunità agricole che attraversano Gaza. Ci sono volute ore perché l’esercito più potente della regione inviasse rinforzi nella zona e giorni per eliminare tutti i militanti.

L’attacco ha scioccato Israele. Ciò ha minato l’ampia fiducia che la popolazione ebraica del paese aveva riposto da tempo nell’esercito, che prevede la coscrizione obbligatoria per la maggior parte dei diciottenni ebrei.

Oltre alla crisi di fiducia nell’esercito, l’attacco ha distrutto la fiducia degli israeliani nel governo e nel primo ministro. Benjamin Netanyahu, il cui sostegno pubblico è crollato. Migliaia di persone partecipano alle proteste settimanali chiedendo elezioni anticipate per sostituire la nuova leadership.

I capi dell’esercito e della difesa hanno affermato che devono assumersi la colpa per ciò che è accaduto durante l’attacco, così come il capo dell’intelligence militare del paese Di conseguenza si è dimesso. Ma Netanyahu sì Ha smesso di assumersi la responsabilità, ha detto che avrebbe risposto alle domande difficili dopo la guerra, e l’ha cancellato in un post di mezzanotte su X dell’anno scorso in cui incolpava i suoi capi della sicurezza. Il suo rifiuto di accettare il suo ruolo ha fatto arrabbiare molti.

Ma molti israeliani hanno perso la pazienza con la guerra che si protrae, dove i soldati continuano a morire Migliaia sono rimasti feriti.

Hagit Sen tiene in mano una collana raffigurante suo figlio, il soldato israeliano caduto Itai Chen, a Tel Aviv, mercoledì 8 maggio 2024. (AP Photo/Maya Allerusso)

Il duplice obiettivo della guerra, ovvero sconfiggere il regime di Hamas e le capacità militari e liberare gli ostaggi, non è stato raggiunto, gettando un’ombra su eventi che di solito sono intesi come un omaggio alla potenza militare, ha affermato l’esperto militare Idit Shafran Gittleman. Società israeliana presso l’Istituto per gli studi sulla sicurezza nazionale, Tel Aviv Think Tank. Decine di migliaia di israeliani sono stati anche sfollati dal sud e dall’instabile nord del paese.

“Ott. Dal 7 gli israeliani si chiedono come sopportare il Giorno della Memoria e il Giorno dell’Indipendenza. Non credo che nessuno abbia una risposta”, ha detto, aggiungendo che una cosa che potrebbe migliorare il sentimento pubblico sono le elezioni e il nuovo governo.

La rabbia ribollente ribolle durante le cerimonie del Giorno della Memoria nei cimiteri militari di tutto il Paese. Sebbene vi partecipino ministri e legislatori, le cerimonie sono generalmente viste come austere, solenni e apolitiche.

Alcune famiglie chiedono ai ministri di evitare l’adesione, un timore Indietro l’anno scorsoMolti partecipanti al festival hanno fischiato i legislatori che hanno sostenuto un piano governativo controverso per rivedere il sistema giudiziario.

“Sono stati una leadership fallita e un apparato di sicurezza fallito a guidarci”, ha detto Eyal Eshel, la cui figlia Roni è stata uccisa in una base colpita dai militanti il ​​7 ottobre. , ha detto sul Canale 12 israeliano. “Rispettate la richiesta delle famiglie: non venite.” Indipendentemente da ciò, i ministri sono ancora fan nei cimiteri di tutto il paese.

Ma vengono apportate altre modifiche per riflettere l’umore pigro, soprattutto per il Giorno dell’Indipendenza. La cerimonia ufficiale di inizio dei festeggiamenti sarà ridotta e non ci sarà pubblico dal vivo. I viaggi aerei convenzionali sono stati cancellati.

Gli israeliani si chiedono quale sia il modo giusto di festeggiare, se ci sia molto da festeggiare.

“La gente ha smesso di credere che il Paese potesse proteggerci”, ha detto lo storico israeliano Tom Segev. “Qui la fiducia fondamentale nella capacità del governo di garantire un futuro migliore è stata minata”.

___

