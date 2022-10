Programma del Campionato del Mondo 2022: date Astros-Phillies, orari delle partite, quote, canale TV, diretta streaming Fall Classic

Getty Images



La partita delle World Series 2022 è fissata: lo sarà Houston Astros Di fronte Filadelfia Phyllis In Fall Classic a partire da questo fine settimana. Gli Astros erano la testa di serie nella loro parte dell’arco e si sono fatti strada verso lo stendardo della MLS. Houston è il perfetto 7-0 per iniziare i playoff e culminare con la vittoria dell’ALCS Yankees Domenica sera. Ospiteranno le partite 1 e 2 dei Campionati del mondo venerdì e sabato al Minute Maid Park.

L’ultima squadra a perdere contro gli Astros? Sarebbero i Phillies, che hanno conquistato un playoff a Houston il 3 ottobre. E ora hanno l’ambizione di festeggiare di nuovo a Houston dopo una corsa magica che li ha visti vincere il loro primo gagliardetto della National League dal 2009. Velez è stata la sesta testa di serie. L’ultima squadra nel girone NL in questo playoff prolungato, ma 9-2 nella post-stagione e ha espulso il campione NL Central basiCampione NL Est coraggioso e arrogante Padri. Bryce Harper ha segnato la più grande corsa della sua vita domenica, sparando un’esplosione di due round nell’ottavo inning per dare ai Phillies una vittoria in Gara 5 dell’NLCS su San Diego.

Finora ottobre è stato emozionante, ma i fan dovranno aspettare quattro giorni senza baseball fino all’inizio dei campionati del mondo. Entrambe le squadre saranno ben riposate quando venerdì sera verrà lanciato il primo lancio alla Fall Classic.

I programmi delle partite sono stati annunciati per lunedì e di seguito puoi trovare il programma completo delle partite mondiali, le informazioni sulle trasmissioni TV e le quote (le stelle sono tra le preferite).

Programma del Campionato del Mondo 2022: Astros vs Velez

Venerdì 28 ottobre Gioco 1: Phillies negli Astros 20:03 ET Volpe fuboTV (prova gratis) Sabato 29 ottobre Gioco 2: Phillies negli Astros 20:03 ET Volpe fuboTV (prova gratis) Lunedì 31 ottobre Gioco 3: Astros a Philadelphia 20:03 ET Volpe fuboTV (prova gratis) Martedì 1 novembre Gioco 4: Astros a Philadelphia 20:03 ET Volpe fuboTV (prova gratis) mercoledì 2 novembre Gioco 5: Astros a Phillies (se necessario) 20:03 ET Volpe fuboTV (prova gratis) Venerdì 4 novembre Gioco 6: Phillies in the Astros (se necessario) 20:03 ET Volpe fuboTV (prova gratis) Sabato 5 novembre Gioco 7: Phillies in the Astros (se necessario) 20:03 ET Volpe fuboTV (prova gratis)

Prospettive del Campionato del Mondo per il 2022

(tramite il libro matematico di Cesare)

Probabilità di vincere il campionato del mondo

Astrologia: -190

Filadelfia: +170

Risultato stringa corretto

Astros alle 6: +375

Astros alle 7: +400

Astros V 5: +475

Phillies alle 6: +600

Phillies alle 7: +650

Astros V 4: +650

Phillies alle 5: +900

Phillies alle 4: +1400

